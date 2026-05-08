Entre Ríos amplió el cupo de pesca en el río Uruguay hasta septiembre

La Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos autorizó un nuevo cupo para la extracción y comercialización de pescado del río Uruguay. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2026.

La resolución establece que los acopiadores y empresas habilitadas podrán transportar y comercializar hasta 35.000 kilos mensuales de sábalo y otras especies de pesca de línea por cada licencia autorizada.

La normativa alcanza únicamente a firmas y personas que cuenten con licencias L1 y L2, es decir, empresas frigoríficas y acopiadores radicados en Entre Ríos dedicados al procesamiento de pescado para exportación o mercado interno.

Qué cambia con la nueva medida

Hasta ahora existía un límite mucho menor para el acopio de pescado en el río Uruguay. Con esta resolución, el Gobierno provincial fijó un cupo excepcional más amplio, aunque aclaró que seguirá habiendo controles y restricciones para proteger las especies ictícolas.

Además, las autoridades dispusieron que:

- Las guías de transporte tendrán una validez de 48 horas.

- El pescado extraído deberá ser procesado e industrializado dentro de Entre Ríos.

- No se permitirá que el recurso salga de la provincia en estado fresco.

En los fundamentos de la resolución, el área técnica provincial sostuvo que la pesca artesanal tiene un bajo impacto ambiental y representa una actividad clave para muchas familias ribereñas.

También se señaló que las condiciones climáticas e hidrológicas actuales permiten establecer este cupo transitorio sin comprometer el recurso natural, aunque advirtieron que la medida podría modificarse si cambian las condiciones del río o del ambiente.

La resolución lleva la firma de Mario Francisco Zarate.