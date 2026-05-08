“El Eternauta”, “Menem” y “Belén” brillaron en apertura de los Premios Platino Xcaret

Comenzó la ceremonia de apertura de la XIII edición de los Premios Platino Xcaret, un evento que reconoce la maestría técnica y el talento audiovisual iberoamericano y que, en esta oportunidad, se celebró en el Hotel Xcaret de México.

La semana de premiaciones arrancó el pasado 7 de mayo con una Ceremonia de Apertura, en la cual se entregaron un total de 21 estatuillas. Las producciones argentinas "El Eternauta", "Menem" y "Belén" se alzaron como los grandes protagonistas de esta primera etapa.

El evento principal, llamado "Gala Central", se llevará a cabo el próximo sábado 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco y será transmitido por la plataforma SmartPlatino TV.

Los primeros ganadores

-Belén (Argentina):

Premio al Cine y Educación en Valores: Leticia Cristi y Dolores Fonzi. Mejor Interpretación Femenina de Reparto: Camila Pláate.

-Sorda (España):

Mejor Interpretación Masculina de Reparto: Álvaro Cervantes.

-O Agente Secreto (Brasil):

Mejor Música Original: Tomaz Alves Souza y Mateus Alves.

Mejor Dirección de Montaje: Eduardo Serrano.

Mejor Dirección de Arte: Thales Junqueira.

-Sirât (España):

Mejor Dirección de Sonido: Laia Casanovas.

Mejores Efectos Especiales: Pep Claret.

-El Cautivo (España):

Mejor Maquillaje y Peluquería: Ana López-Puigcerver.

-El Eternauta (Argentina):

Mejor Interpretación Masculina de Reparto: César Troncoso.

Mejor Interpretación Femenina de Reparto: Andrea Pietra.

Mejor Dirección de Montaje: Alejandro Brodershon y Alejandro Parysow.

Mejores Efectos Especiales: Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol.

-Anatomía de un instante (España):

Mejor Dirección de Arte: Pepe Domínguez del Olmo.

Mejor Dirección de Sonido: Daniel de Zayas.Mejor Diseño de Vestuario: Fernando García.

-Menem (Argentina):

Mejor Maquillaje y Peluquería: Marcos Cáceres y Dolores Giménez.

Fuente: Noticias Argentinas.