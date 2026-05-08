“El Eternauta”, “Menem” y “Belén” brillaron en apertura de los Premios Platino Xcaret

Premios Platino Xcaret.
Comenzó la ceremonia de apertura de la XIII edición de los Premios Platino Xcaret, un evento que reconoce la maestría técnica y el talento audiovisual iberoamericano y que, en esta oportunidad, se celebró en el Hotel Xcaret de México.
La semana de premiaciones arrancó el pasado 7 de mayo con una Ceremonia de Apertura, en la cual se entregaron un total de 21 estatuillas. Las producciones argentinas "El Eternauta", "Menem" y "Belén" se alzaron como los grandes protagonistas de esta primera etapa.
El evento principal, llamado "Gala Central", se llevará a cabo el próximo sábado 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco y será transmitido por la plataforma SmartPlatino TV.
Los primeros ganadores
-Belén (Argentina):
Premio al Cine y Educación en Valores: Leticia Cristi y Dolores Fonzi. Mejor Interpretación Femenina de Reparto: Camila Pláate.
-Sorda (España):
Mejor Interpretación Masculina de Reparto: Álvaro Cervantes.
-O Agente Secreto (Brasil):
Mejor Música Original: Tomaz Alves Souza y Mateus Alves.
Mejor Dirección de Montaje: Eduardo Serrano.
Mejor Dirección de Arte: Thales Junqueira.
-Sirât (España):
Mejor Dirección de Sonido: Laia Casanovas.
Mejores Efectos Especiales: Pep Claret.
-El Cautivo (España):
Mejor Maquillaje y Peluquería: Ana López-Puigcerver.
-El Eternauta (Argentina):
Mejor Interpretación Masculina de Reparto: César Troncoso.
Mejor Interpretación Femenina de Reparto: Andrea Pietra.
Mejor Dirección de Montaje: Alejandro Brodershon y Alejandro Parysow.
Mejores Efectos Especiales: Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol.
-Anatomía de un instante (España):
Mejor Dirección de Arte: Pepe Domínguez del Olmo.
Mejor Dirección de Sonido: Daniel de Zayas.Mejor Diseño de Vestuario: Fernando García.
-Menem (Argentina):
Mejor Maquillaje y Peluquería: Marcos Cáceres y Dolores Giménez.
Fuente: Noticias Argentinas.