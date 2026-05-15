Abrió la convocatoria a los Premios Municipales de Arte 2026

Están destinados a artistas domiciliados en Paraná y en el área metropolitana del Gran Paraná. Este año las categorías serán Artes Visuales (Arte Textil y Cerámica), Artes Escénicas (Teatro), Danza, Música (Canción Inédita) y Poema Ilustrado. Las personas interesadas tienen tiempo de inscribirse hasta el viernes 12 de junio desde mi.parana.gob.ar.

"La presencia de los lenguajes artísticos es una decisión política de nuestra intendenta Rosario Romero, de extenderla a toda la ciudad. Estos premios destinados a teatro, a música, a danza y artes visuales, son un privilegio en tiempos difíciles, porque las artes son imprescindibles en la construcción social de una nación", señaló Rubén Clavenzani, subsecretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani.

Por su parte, el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, sostuvo: "Desde el Municipio sostenemos estos premios justamente para poner en valor el arte local. Lo que se trata de promover con estos premios, puntualmente, es la creatividad de nuestros artistas, de nuestros hacedores culturales, de promover la creación de una obra de arte generada por paranaenses".

Los interesados tienen tiempo para inscribirse hasta el viernes 12 de junio de 2026. La inscripción y la presentación de las obras se realizarán exclusivamente desde mi.parana.gob.ar, el portal web de la ciudad. Allí estará disponible el formulario específico del salón al que se inscriben, junto a los correos de consultas para cada disciplina. Además, se encontrará toda la información necesaria en parana.gob.ar/convocatorias.

Los ganadores obtendrán un premio económico que varía según la categoría.

Premios

Artes escénicas. Apartado Teatro

1º Premio: $2.556.200

2° Premio: $2.070.522

3° Premio: $1.559.282

Artes Visuales. Apartados Arte Textil y Cerámica

1º Premio Adquisición: $1.124.728

2º Premio (no adquisición): $984.137

3º Premio (no adquisición): $843.546

Danza

1º Premio: $2.556.200

2° Premio: $2.070.522

3° Premio: $1.559.282

Música. Apartado Canción inédita

1º Premio: $1.124.728

2º Premio: $984.137

3º Premio: $843.546

Poema Ilustrado

1º Premio Adquisición: $1.546.501

2º Premio (no adquisición): $1.405.910

3º Premio (no adquisición): $1.265.319

Jurados

Artes Escénicas | Teatro: Gladis Contreras y Marcelo Díaz

Artes Visuales | Arte Textil: Berenice Canet y Marina de Caro

Artes Visuales | Cerámica: Diana Campos y Fabiana Sacnun

Danza: Cristina Girona y Gustavo Carrizo

Música | Canción inédita: An Espil y Pedro Berreta

Poema Ilustrado: Gisela Curioni y Paula Galansky