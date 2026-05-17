Michel: “La gestión de Frigerio es la peor en la provincia desde la vuelta a la democracia“

El diputado nacional Guillermo Michel visitó el cuartel de Bomberos Voluntarios de Ceibas junto al intendente Daniel Olano, donde mantuvieron una reunión para analizar la difícil situación que atraviesa la institución ante el aumento de las emergencias y la falta de respuestas de los gobiernos provincial y nacional.

Los bomberos expresaron su preocupación por la creciente demanda de intervenciones producto del deterioro de las rutas y caminos, situación que obliga al cuartel a redoblar esfuerzos humanos y materiales sin contar con el acompañamiento necesario por parte de los gobiernos provincial y nacional.

Michel visitó el cuartel de Bomberos Voluntarios de Ceibas junto al intendente Daniel Olano.

A este respecto, Michel cuestionó el retiro de la gestión provincial frente a los problemas cotidianos que atraviesan las comunidades del interior y expresó que "la gestión de Frigerio es la peor en la provincia desde la vuelta a la democracia”.

En ese sentido, remarcó que "hoy son las instituciones intermedias, los municipios y los propios vecinos quienes terminan afrontando situaciones que deberían tener respuestas concretas por parte de la provincia y la nación".

Asimismo, destacó “el compromiso y la vocación de servicio de los Bomberos Voluntarios de Ceibas, quienes continúan sosteniendo una tarea esencial para la comunidad pese a las dificultades económicas y la falta de recursos“.