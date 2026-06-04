Acetato de ulipristal: llegó a Argentina una nueva píldora para la anticoncepción de emergencia

Una nueva herramienta para la salud sexual y reproductiva llegó al país. El acetato de ulipristal, una píldora de anticoncepción de emergencia de dosis única, comenzó a comercializarse en Argentina y se suma a las opciones disponibles para prevenir embarazos no planificados luego de una relación sexual sin protección.

La incorporación fue destacada por la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (Amada), que incluyó la novedad en su reciente Consenso de Anticoncepción de Emergencia. Se trata de un medicamento ampliamente utilizado en Europa y Estados Unidos desde hace más de una década y que ahora podrá ser prescripto también en el país.

Especialistas remarcan que la llegada de este método representa un avance importante para ampliar las posibilidades de decisión de las mujeres respecto de su salud reproductiva.

Daniela Faranna, responsable de Salud Reproductiva del Hospital Santojanni y vicepresidenta de Amada, explicó a La Voz del Interior que la incorporación del medicamento tiene un fuerte impacto en términos de autonomía reproductiva.

“La importancia de esta novedad está en que involucra la autonomía de las mujeres, su posibilidad de decidir y de planificar un embarazo”, sostuvo.

Una de las principales diferencias entre el acetato de ulipristal y el levonorgestrel, la píldora de emergencia más conocida en Argentina, radica en su mecanismo de acción y en el tiempo disponible para su utilización.

Mientras el levonorgestrel puede tomarse hasta 72 horas después de una relación sexual sin protección, el nuevo medicamento amplía esa ventana hasta los cinco días, es decir, 120 horas después del contacto sexual.

Cómo actúa y quiénes pueden utilizarlo

Ambos fármacos tienen como objetivo retrasar o impedir la ovulación. Sin embargo, el acetato de ulipristal mantiene su efectividad incluso cuando ya comenzó el aumento de la hormona luteinizante (LH), proceso previo a la liberación del óvulo.

Según las especialistas, puede ser utilizado por cualquier mujer con posibilidad de ovular que haya tenido una relación sexual sin protección y no desee quedar embarazada. Esto incluye adolescentes, mujeres en edad fértil, en período de lactancia, puerperio o perimenopausia.

Faranna también desmintió uno de los mitos más frecuentes sobre este tipo de anticoncepción. “La paciente puede tomarlas todas las veces que necesite, solo que no debe convertirse en su método de anticoncepción regular”, aclaró.

Actualmente, Argentina cuenta con tres métodos de anticoncepción de emergencia aprobados: el levonorgestrel, el acetato de ulipristal y el dispositivo intrauterino (DIU) de cobre, que requiere colocación médica.

Seguridad, costos y beneficios adicionales

Los especialistas destacan que ninguno de estos métodos tiene efectos abortivos, ya que actúan antes de que ocurra una implantación y no afectan un embarazo ya establecido.

Respecto de los posibles efectos adversos, el nuevo medicamento presenta un perfil similar al del levonorgestrel. Entre los síntomas más frecuentes pueden aparecer náuseas, mareos, vómitos, dolor de cabeza o alteraciones temporales en el ciclo menstrual.

Además, Faranna explicó que algunas dudas surgieron debido a que años atrás una formulación diferente de ulipristal fue retirada del mercado para otra indicación médica. “Era una dosis diferente y se usaba para otra patología. No se recetaba como anticonceptivo de emergencia, era un tratamiento diario y a largo plazo para los miomas uterinos”, aclaró.

La especialista agregó que los casos de hepatotoxicidad registrados entonces no están vinculados al uso actual del medicamento como anticonceptivo de emergencia, ya que se trata de una única dosis.

Mayor eficacia en mujeres con sobrepeso

Otro de los aspectos valorados por la comunidad médica es su mejor rendimiento en pacientes con sobrepeso u obesidad leve.

Lorena Bozza, presidenta de Amada y ginecóloga del Hospital Italiano de Buenos Aires, destacó que el acetato de ulipristal ofrece mejores resultados en mujeres con índice de masa corporal elevado.

“En pacientes con índice de masa corporal mayor a 26 y hasta de 30 está demostrado que el UPA es mejor, aunque si esa paciente ya toma levonorgestrel lo que se hace es duplicar la dosis”, explicó.

El medicamento ya comenzó a comercializarse en farmacias argentinas bajo receta médica y tiene un valor aproximado de entre 18.000 y 20.000 pesos. Con su llegada, Argentina se alinea con los estándares internacionales en materia de anticoncepción de emergencia y amplía las opciones disponibles para el cuidado de la salud reproductiva.