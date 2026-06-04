Identificaron al hombre asesinado en San Benito: tenía 38 años y hay demorados

Identificaron como Víctor Rodolfo Ledesma, de 38 años, al hombre asesinado de un disparo en San Benito este jueves por la tarde. Según trascendió, hay al menos dos demorados en el marco de la investigación.

Según supo ANÁLISIS, Ledesma, domiciliado en calle Santa Fe 958 de esa localidad, fue asesinado a balazos. El hecho se registró durante la tarde en la zona de calles Crespo y Garabasso. Según la información obtenida, varios llamados ingresaron a la línea de emergencias 911 alertando sobre detonaciones de arma de fuego y la presencia de una persona herida.

A raíz de esos avisos, acudió al lugar personal policial, cuyos efectivos constataron que un hombre presentaba una herida de arma de fuego en la zona del pectoral.

Ante la gravedad de la situación y antes de la llegada de una ambulancia, vecinos decidieron trasladar a la víctima en un vehículo particular hacia el centro asistencial más cercano para que recibiera atención médica urgente.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal sanitario, el hombre falleció poco después. El deceso se confirmó en el Centro de Salud de San Benito a las 17:45.

Mientras tanto, la Policía y la Justicia avanzan con la investigación para determinar las circunstancias en que se produjo el ataque. En ese marco, dos personas fueron demoradas y permanecen a disposición de los investigadores, que intentan establecer su grado de participación en el hecho.