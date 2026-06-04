La CAME pidió suspender los embargos y no aplicar multas a las pymes

La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) pidió al ministro de Economía, Luis Caputo, que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) suspenda embargos y no les aplique multas a las pymes durante el período de espera establecido en el proyecto que modifica la actual ley de Inocencia Fiscal.

El pedido llegó luego de que el titular del Palacio de Hacienda anunciara el envío de un proyecto al Congreso. CAME también requirió que para “el contribuyente regularice la obligación intimada dentro de los 15 días posteriores a la finalización de dicho período de espera, la multa aplicable se reduzca en un 50%”. Y añadieron que recién una vez cumplido el plazo del vencimiento debería aplicarse la sanción en su totalidad, acorde a los montos establecidos por la ley.

Cabe destacar que desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada se perdieron casi 25 mil empresas (-4,8% del total). Se trató de la caída más pronunciada para los primeros 27 meses de una administración desde al menos 2003, según precisa Fundar.

“Pedimos la implementación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación”, precisó el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo.

En esa línea, añadió: “Dicho régimen debería comprender las deudas vencidas al 31 de mayo del presente año, así como también los planes de facilidades de pago vigentes y aquellos que hubieran caducado”.