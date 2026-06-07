Con uno menos, Patronato no aguantó y acabó empatando

Por la 17ª fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional, Patronato visitó a Agropecuario Argentino de Carlos Casares. El partido se jugó en el estadio Ofelia Rozenzuaig y contó con el arbitraje de Gastón Monzón Brizuela.

Al minuto llegó al gol Agropecuario con un cabezazo de Lorenzo Barrera tras un preciso centro de Brian Blando que venció a Alan Sosa. Sin embargo, la jugada se anuló por un supuesto offside del atacante local que no pareció ser.

A los tres, luego de un lateral jugado al área, Renzo Reynaga aprovechó un rebote y tomó la pelota por el costado derecho para posteriormente sacar un potente remate que acabó yéndose desviado.

En el partido pasaba poco y nada hasta que un contragolpe a favor del Patrón abrió el marcador. Valentín Pereyra condujo perfectamente por la izquierda tras el pase de Brandon Cortés. El atacante llegó hasta el fondo y envió un centro pinchado para el cabezazo de Juan Salas, que apenas llegó a desviar el balón.

En la continuidad de la jugada, Cortés definió abajo y se encontró con un excelente cierre y despeje sobre la línea del fondo local, sin embargo, el balón le cayó a Maximiliano Rueda, que en su tercer intento de larga distancia en el partido clavó el balón en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Luciano Acosta. Golazo y 1-0 a los 24.

Rueda creó la chance del segundo gol con un centro desde la derecha para el cabezazo de Joaquín Barolín, pero el remate cruzado del paceño se fue desviado por el costado derecho del arco anfitrión.

Y el tercer aviso fue con un desborde de Pereyra por izquierda, que envió un centro bajo para la llegada de Barolín. El atacante se pasó y no pudo definir de forma adecuada. En una ráfaga, el Rojinegro perdió dos chances para ponerse 2-0.

Aranda sacó un potente remate de larga distancia sobre los 29 minutos tras una pérdida de Franco Meritello en la respuesta del Sojero. El balón buscaba el costado derecho del arco de Alan Sosa que, atento a la jugada, despejó hacia un costado y salvó su valla. Las siguientes ocasiones del local fueron con remates sumamente desviados de Brian Blando y Jorge Valdez Chamorro.

En los instantes finales dio la impresión de ser superior el conjunto paranaense, que justificó el marcador y se fue al vestuario con buenas sensaciones, provocando varias faltas de su rival y llevando el juego a la mitad del campo del conjunto anfitrión.

En el arranque del complemento, Patronato se quedó con uno menos por la rápida doble amonestación de Valentín Pereyra en un lapso de tres minutos. Con uno menos el partido se haría cuesta arriba, ya que quedaban todavía casi 40 minutos de juego.

El empate llegó de inmediato. Un centro desde la derecha encontró el anticipo de Blando en la cara de Sosa para estampar el 1-1 de cabeza. Dos minutos fatídicos para el Rojinegro que sufrió una impensada igualdad para lo poco que había transcurrido del complemento.

Sobre los 17 minutos tuvo una chance muy clara Alejo Miró. El atacante avanzó por el costado izquierdo y quedó mano a mano con Acosta, que se arrojó muy bien abajo para evitar el tanto del Rojinegro. La clave del visitante iba a estar en la precisión al momento de salir de contragolpe, tal como en los primeros minutos del primer tiempo.

El Sojero tuvo algún intento a partir del manejo de la pelota, pero careció de profundidad, no pudiendo aprovechar los fallos defensivos que mostró el Patrón en este encuentro. No se trató de un problema de sistema, sino de fallos individuales a la hora de la marca o al despejar el balón del área.

Sobre el final del encuentro, la presión sobre el área del Patrón a fuerza de centros fue una constante. No obstante, el equipo local no tuvo claridad y las chances para sus delanteros fueron ínfimas por esa falta de precisión. Fue empate 1-1.

El Patrón no pudo romper la racha sin victorias que ahora está compuesta por tres partidos. Con 19 puntos se ubica en la undécima posición y en la próxima jornada volverá a ser local: recibirá a Atlético Rafaela en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

-SÍNTESIS-

Agropecuario 1-1 Patronato.



Goles:

24’PT: Maximiliano Rueda (PAT).

11’ST: Brian Blando (AGR).



Expulsado:

10’ST: Valentín Pereyra (PAT).



Formaciones:

Agropecuario: Luciano Acosta; Enzo Aguirre, Tomás Lecanda, Alan Aguirre, Milton Ramos; Rodrigo Castro; Rodrigo Mosqueira, Jorge Valdez Chamorro, Brian Blando, Braian Aranda; Lorenzo Barrera.

DT: Patricio Toranzo.



Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Joaquín Barolín y Renzo Reynaga.

DT: Marcelo Candia.



Cambios:

10’ST: ingresó Alejandro Gagliardi por Lorenzo Barrera (AGR).

12’ST: ingresó Alejo Miró por Renzo Reynaga (PAT).

16’ST: ingresó Pablo Molina por Alan Aguirre (AGR).

33’ST: ingresó Tomás Attis por Joaquín Barolín (PAT).

34’ST: ingresó Nahuel Genez por Juan Salas (PAT).

34’ST: ingresó Augusto Picco por Brandon Cortés (PAT).

32’ST: ingresó Santiago Piccioni por Fernando Moreyra (PAT).

33’ST: ingresó Carlos Auzqui por Braian Aranda (AGR).



Amonestados:

18’PT: Juan Salas (PAT).

35’PT: Jorge Valdez Chamorro (AGR).

42’PT: Alan Aguirre (AGR).

45’PT: Luciano Acosta (AGR).

47’PT: Enzo Aguirre (AGR).

6’ST: Valentín Pereyra (PAT).

23’ST: Milton Ramos (AGR).



Árbitro: Gastón Monzón Brizuela.



Estadio: Ofelia Rozenzuaig.