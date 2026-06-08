“Creo que con once jugadores lo hubiéramos ganado”, consideró Alan Sosa

El arquero y capitán de Patronato, Alan Sosa, dio su punto de vista del empate 1 a 1 ante Agropecuario, por la 17ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. En ese sentido, en coincidencia con su director técnico, Marcelo Candia, el guardameta reconoció que la expulsión de Valentín Pereyra complicó las aspiraciones del equipo entrerriano en Carlos Casares. “Creo que con once jugadores lo hubiéramos ganado, pero a veces quedar con uno menos es complicado y pasan estas cosas”, reconoció.

En primer lugar, el guardameta indicó que no es sencillo presentarse en el estadio Ofelia Rozenzuaig. “Jugar en esta cancha siempre es duro. Agropecuario es un rival difícil. Hasta la expulsión estábamos haciendo un buen partido. Después, con un jugador menos, no podíamos ir a buscar el partido porque podíamos perder todo. Por eso nos tiramos un poco atrás y tratamos de sostener el resultado”, explicó.

Al analizar el trámite del primer tiempo, el exTigre señaló: “Ellos avanzaron por afuera. Sabíamos que tenían jugadores rápidos. Tiraron un par de centros que terminaron en offside. Al tener a Valentín (Pereyra) que va mucho para adelante pueden lastimar por las bandas, pero también tenemos que atacar. Son riesgos que tenemos que asumir”.

En diálogo con La Fiesta del Fútbol, Sosa declaró que el partido exigía tomar protagonismo: “Más allá de que están debajo de nosotros en la tabla, no hay tanta diferencia. Fue un partido duro y la cancha estaba bastante complicada. Creo que con once jugadores lo hubiéramos ganado, pero a veces quedar con uno menos es complicado y pasan estas cosas”, afirmó el capitán del elenco de barrio Villa Sarmiento.

Consultado por la acción que derivó en la expulsión de Valentín Pereyra, Sosa respaldó a su compañero y consideró apresurada la decisión del árbitro Gastón Monzón Brizuela. “A pesar de que Valen no lo quiso hacer, cortó una jugada en la que se estaban viniendo hacia nuestro arco y el árbitro se apuró en sacar la segunda amarilla”, sostuvo.

Acerca de los tres próximos partidos de Patrón, frente a Atlético de Rafaela, Midland y San Martín de Tucumán –todos de local–, el exUnión de Santa Fe manifestó: “Tenemos que tratar de seguir sumando y, si es de a tres, mucho mejor. Lo dije y lo mantengo: el equipo está bien y tenemos que sumar todo lo que podamos en estos partidos para encarar la segunda rueda, que es donde se definen las cosas, de la mejor manera”.