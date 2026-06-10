Rogel destacó el valor de la reforma de 2008 durante la presentación del libro “Participación = Democracia"

La presentación del libro “Participación = Democracia”, de la ex convencional constituyente entrerriana María Celeste Pérez, reunió este miércoles en Paraná a dirigentes políticos, ex convencionales y ciudadanos interesados en reflexionar sobre la reforma constitucional de 2008 y el valor de la participación ciudadana en la construcción democrática.

El encuentro se desarrolló en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza y contó con la presencia de referentes que formaron parte de aquel proceso histórico para la provincia. La apertura estuvo a cargo de la actual intendenta de Paraná, Rosario Romero, también convencional constituyente en 2008.

Asimismo, estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante, David Cáceres; la ex convencional constituyente María Marcela Haiek; y la diputada provincial Noelia Taborda, entre otros dirigentes y ciudadanos.

Entre los participantes estuvo Fabián Rogel, diputado provincial y expresidente del bloque de convencionales de la UCR en 2008. Sobre el encuentro, dijo: "Constituyó una valiosa ocasión para reflexionar sobre aquella experiencia institucional que significó la reforma de nuestra Constitución provincial".

"Celebro la publicación de este trabajo de María Celeste Pérez, que ya se había presentado en la ciudad de la autora, Concepción del Uruguay, donde también tomé parte", agregó.

Y cerró: "Este nuevo trabajo bibliográfico contribuye a mantener viva la memoria de un proceso trascendente para Entre Ríos y promueve el debate sobre la participación ciudadana como pilar fundamental de la democracia".