Habrá una charla abierta sobre herramientas digitales para músicos, productores y gestores culturales

La Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y la Secretaría de Cultura de la provincia invitan a una propuesta, en modalidad híbrida y gratuita, destinada a músicos, productores y gestores culturales. El objetivo es capacitar en la carga de música en la distribuidora digital del Instituto Nacional de Música (Inamu). Será este lunes 1 de septiembre, de 12 a 16.

De manera conjunta, la Uader, a través de la Secretaría de Integración y Cooperación, y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través de la Dirección de Industrias Culturales y Creativas, invitan a la actividad que reviste carácter gratuito

Presencialmente, la convocatoria es en el Auditorio Amanda Mayor del Rectorado de la Uader (Avda. Ramírez 1143, Paraná); y en forma remota, a través del canal de YouTube de la Universidad.

Está destinada a músicos, estudiantes de carreras de música, productores, gestores culturales y público interesado en la temática.

Como facilitadores, coordinarán el encuentro Nicolás Faes Micheloud, docente y músico, integrante del Departamento Cultura de la Uader; y Martín Carrere, músico y parte del equipo de Industrias Culturales de la Secretaría de Cultura.

Para participar, es necesario registrar la inscripción en el siguiente formulario:

La digitalización de la música es un proceso clave para el desarrollo de la industria cultural en Argentina. En este sentido, la distribuidora AMA - INAMU permite a músicos y músicas de todo el país cargar y distribuir su obra en plataformas digitales, facilitando el acceso a nuevos públicos y mercados.

Sin embargo, existen barreras tecnológicas y de información para aprovechar el uso de esta herramienta. Por ello, esta propuesta de capacitación busca fortalecer las capacidades de los y las artistas de la provincia para utilizar eficientemente la mencionada plataforma AMA.

Se convierte además en una posibilidad que garantiza la democratización cultural; y no sólo complementa la formación académica, sino que también responde a una necesidad concreta de estudiantes y músicos de adaptarse a las nuevas dinámicas de distribución y gestión musical digital, fortaleciendo su inserción profesional y cultural en un mercado cada vez más globalizado y tecnológico.

Algunos contenidos

-Protección de derechos y gestión legal: Derechos intelectuales, registro de obras en CAPIF y DNDA. Recomendaciones legales y de derechos de autor.

-Introducción a la distribución digital de música.

-Uso de herramientas digitales y plataformas: Formación práctica sobre el uso de la plataforma AMA para la carga y distribución de música, con guías paso a paso para que los artistas puedan gestionar sus proyectos de manera eficiente.