Cesó el alerta en gran parte de Entre Ríos, mejora el tiempo y bajan las temperaturas

A excepción del norte provincial, el resto de Entre Ríos ya mejoró las condiciones del tiempo. Tras un domingo de lluvias abundantes, a partir de este lunes comienzan a disiparse las lluvias y se espera una gradual disminución de la nubosidad.

El alerta cesó en 12 departamentos: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Colón, Uruguay y Tala.

Sólo los cinco departamentos del norte de la provincia están bajo alerta, pero será solamente hasta esta mañana. A partir del mediodía se informa que comienzan a mejorar las condiciones, con ayuda del viento suroeste.

Se indica además que durante la semana bajarán paulatinamente las temperaturas. Incluso, habrá un refuerzo de frente frío más cerca del próximo fin de semana, lo que llevará las mínimas hasta los 2, 3 y 4 grados para el sábado y domingo, según la información que publica Ahora.

Alerta en el norte provincial hasta este lunes de mañana

Se renovó el alerta amarillo hasta este lunes de mañana en los departamentos del norte provincial: Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual”, indica el SMN. Luego, mejorarán las condiciones más cerca del mediodía y la tarde.