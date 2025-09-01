Se inaugura en Paraná la muestra "Algo nuevo, algo prestado, algo heredado"

Este jueves 4 de septiembre, a las 19:00, quedará inaugurada en el Salón de Exposiciones de la Escuela de Artes Visuales "Prof. Roberto López Carnelli" de Paraná (Laprida 331) la muestra colectiva "Algo nuevo, algo prestado, algo heredado". La propuesta está integrada por trabajos de estudiantes del Taller de Investigación y Producción en Artes Visuales, correspondientes a las cátedras de Escultura II y III, y se inscribe en la agenda de actividades que la institución desarrolla durante el ciclo lectivo.

La exposición se caracteriza por priorizar el proceso creativo y el recorrido de cada autor por sobre la búsqueda de un resultado final. En este sentido, los proyectos que se presentan se conciben como experiencias abiertas en permanente diálogo con los materiales y con las preguntas que surgen a lo largo del trayecto.

Los expositores que participan en esta edición son Dana Riffel, Magalí Abud, Matías Aranda, Muriel Maradey, Paula Sallenave y Yazmín González Medina. A su vez, los textos que acompañan la muestra fueron elaborados por estudiantes del Seminario de Estéticas Contemporáneas.

La entrada será libre y gratuita.