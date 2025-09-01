Un colectivo que llevaba cosecheros volcó bajo la lluvia en la ruta 14: hay 10 obreros heridos

En horas de la madrugada de este lunes, un colectivo que trasladaba cosecheros volcó en la ruta nacional 14, en el Departamento Federación. Como consecuencia, diez obreros resultaron heridos.

Se informó a ANÁLISIS desde la Policía que el siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 302 de la ruta 14, en el carril con dirección de sur a norte, en la zona conocida como “Rotonda del Ombú”.

Por allí se conducía un colectivo Mercedes Benz, de la empresa San Antonio, que trasladaba cosecheros desde Concordia hacia Villa del Rosario.

Según dichos del conductor, perdió el control del rodado debido a la lluvia, lo que produjo el despiste y posterior vuelco del vehículo, el cual quedó sobre la banquina este de la ruta.

Se precisó que algunos pasajeros sufrieron lesiones, por lo que debieron ser trasladados de manera particular, seis de ellos al hospital Santa Rosa de Chajarí y cuatro en ambulancia al hospital San José de Federación.

Desde los nosocomios se informó que una de estas personas podría presentar una fractura de mandíbula, y quedó a la espera de placas radiográficas, mientras que el resto presentaba cortes y contusiones.