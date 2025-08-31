Corrientes: Juan Pablo Valdés se impuso en primera vuelta con más del 50% de los votos

Juan Pablo Valdés, de Vamos Corrientes, se perfila como el nuevo gobernador.

Los primeros resultados oficiales de las elecciones en Corrientes confirman la victoria de Juan Pablo Valdés, de la alianza Vamos Corrientes, quien será el próximo gobernador. Tras más de tres horas, la página oficial reflejó que con el 79,5% de las mesas escrutadas, el hermano del actual mandatario, Gustavo Valdés, se está imponiendo en primera vuelta con el 50,99% de los votos.

En segundo lugar, se ubica el candidato de Limpiar Corrientes, Martín Ascúa, con el 20,05%, seguido por Encuentro por Corrientes (ECO), con el 16,89%.

Por su parte, el candidato de La Libertad Avanza se está posicionando en el cuarto lugar, con el 9,79%.

En Capital

Los resultados de las elecciones en Capital confirmaron que el binomio Claudio Polich-Ariel Báez, se impuso por 48.27%. El segundo lugar fue para German Braillard-Poccard y Dani Flores, de la alianza Limpiar Corrientes, con 18,80% de los votos; el tercer lugar fue ECO, con Gustavo Canteros-Ito Iturriaga, con el 13,23% y cuarta por escasa diferencia La Libertad Avanza cuya candidata Any Pereyra cosechó el 14, 18%.

El nuevo Concejo

Con esos guarismos, Vamos Corrientes se quedará con 6 de las 10 bancas en disputa: Emilio Lanari; Gabriela Gauna; Gustavo González; Melisa Mecca; Matías Bocalón y Camila Maidana; por Limpiar Corrientes: Julio Ledesma y Gisela Lezcano. Por ECO: Gabriel Romero y por La Libertad Avanza Angel Kofman.

Diputados:

El oficialismo se quedó con 9 de las 15 bancas en disputa: Eduardo Tassano (UCR); Natalia Romero (PL); Mario Branz (Panu); Sofia Brambilla (PRO); Hugo Calvano (CC-ARI); Andrea Giotta (UCR); Edgar Benitez y Albana Rotela (PP).

Limpiar Corrientes, en tanto, se adjudicó tres bancas: Ana Almirón; Juan de la Cruz Ojeda y Maria Aparicio. ECO se alzó con dos diputaciones: Emilia Fernández y Cecilia Gortari.

La Libertad Avanza tendrá un banca en manos de Ricardo "Caito" Leconte.

Senado

El oficialismo se quedó con tres de las cinco banca en disputa: Gustavo Valdés (UCR); Silvia Galarza (PA) y Henry Fick (UCR); Limpiar Corrientes, Román Naya y por ECO, Enrique Vaz Torres (UCR).

Fuente: El Litoral Corrientes