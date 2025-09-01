En la costa del Uruguay, candidatos de la Lista 503 debatieron sobre derechos humanos

Los candidatos de la Lista 503 participaron este fin de semana en Gualeguaychú del Encuentro Provincial de Derechos Humanos, que contó con la presencia de más de 250 asistentes. También estuvieron en Colón y en Concepción del Uruguay dialogando con militantes y organizando la campaña rumbo a las elecciones de octubre.

El Encuentro Provincial de Derechos Humanos contó con la asistencia de alrededor de 250 referentes y militantes de distintos lugares de la provincia. Carolina Gaillard, Paola Rubattino, Ignacio Monná y Eve Kloster participaron de la apertura e hicieron sus aportes en distintas comisiones.

La actividad se desarrolló en el Instituto Sedes Sapientiae, organizada por la Red de Organizaciones de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher).

“Fue muy valioso participar de este encuentro. Escuchar y debatir junto a más de 250 compañeros y compañeras de toda la provincia reafirma nuestra convicción de que la organización popular es el camino para defender derechos en un contexto de ajuste y represión”, expresaron los candidatos.

“Nos llevamos la fuerza y las propuestas de las comisiones de cultura, salud mental, jubilados, ambiente, feminismos y diversidades, entre muchos otros temas que siempre fueron parte de nuestra agenda. Son para nosotros insumos de un gran valor para nuestra tarea en el Congreso nacional”, añadieron.

Al término de la actividad, los candidatos fueron a visitar el merendero Estrellita Roja, donde dialogaron con los responsables de la tarea solidaria que allí se desarrolla y acerca de la situación de los gurises y las familias de la zona norte de la ciudad de Gualeguaychú.

Organizando la campaña

Durante el fin de semana, los candidatos también visitaron Colón y Concepción del Uruguay, en el marco de la recorrida por el territorio provincial que emprendieron semanas atrás.

En ambas ciudades se encontraron con militantes de distintos localidades de los departamentos Colón y Uruguay para dialogar sobre la realidad local y organizar la agenda de campaña de cara a las elecciones de octubre.