Frigerio felicitó a Valdés por la victoria electoral en Corrientes

El gobernador Rogelio Frigerio felicitó a su par de Corrientes, Gustavo Valdés, por el triunfo electoral en su provincia. El candidato oficialista Juan Pablo Valdés obtuvo más del 50 por ciento de los votos con la alianza Vamos Corrientes y será el próximo gobernador de la provincia.

“Gran triunfo de Juan Pablo Valdés y todo el equipo de Vamos Corrientes. Felicitaciones a todos por el tremendo respaldo recibido y un abrazo especial para Gustavo Valdés”, publicó Frigerio en sus redes sociales este domingo luego de conocerse los resultados.

“Ahora, a seguir trabajando con más fuerzas y energía que nunca”, completó el mandatario entrerriano.