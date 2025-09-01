Teatro del Bardo celebra sus estrenos 2025 en el marco de la VIII edición del Ciclo Bardero

El grupo independiente Teatro del Bardo presentará en Paraná la octava edición del Ciclo Bardero, que este año se desarrollará bajo el nombre de "Edición Estrenos 2025". La cita será los días jueves 11, sábado 13 y domingo 14 de septiembre en la nueva sala del Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicada en Racedo 250. Allí se estrenarán tres producciones que reflejan la intensa labor creativa del grupo a lo largo del último año.

El Ciclo Bardero es una excusa para hacer un alto en el camino de Teatro del Bardo. Desde 2018, una o dos veces al año, en distintas ciudades de la provincia y la región, el grupo invita a disfrutar sus producciones a partir de diferentes temáticas puntos de vistas, o formas de producción, generando vínculos con nuevos espacios y públicos.

Las ediciones anteriores fueron organizadas a partir de diferentes provocaciones, sea éstas mostrar la vasta producción de unipersonales, visibilizar la temática de género y derechos humanos, acompañar los trabajos escénicos de nuevos y nuevas integrantes del grupo, socializar las producciones más antiguas o los últimos estrenos.

Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba fueron las provincias que albergaron el Ciclo en sus siete ediciones anteriores. En septiembre de 2025 decidimos poner en valor en la ciudad de Paraná el fructífero año de trabajo del grupo que ha estrenado tres espectáculos.

Teatro del Bardo es una agrupación artística independiente de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, que trabaja en torno a cuatro ejes básicos: la construcción de espectáculos, la investigación teatral, la pedagogía y la construcción de circuitos alternativos de trabajo. Con 26 años de existencia, ha estrenado 52 espectáculos propios y 10 coproducciones, y ha desarrollado proyectos como el Equipo de Educación por el Arte, la Asociación Civil Teatro del Bardo, la Editorial de la AC Teatro del Bardo, la Carpa de Teatro y Circo La Moringa y la Escuela del Bardo. En 2019, recibió el Premio a la Trayectoria Regional otorgado por el Instituto Nacional de Teatro.

Cronograma de espectáculos:

Jueves 11 de Septiembre 21:00 - El rastro de la canela

Espectáculo teatral unipersonal actuado por Walter Arosteguy y dirigido por Valeria Folini, que surge de la adaptación de la novela homónima de Liliana Bodoc.

Liliana Bodoc abreva en los hechos que precedieron a la Revolución de mayo de 1810. Con un tratamiento liminal entre lo ficcional y lo histórico, entre lo antropológico y lo político, entre el drama, la comedia y la tragedia, la autora consigue que pensemos el momento fundacional de la Argentina desde una óptica mítica. Pero en un sentido inverso, permitiendo desmitificar el relato reproducido por la historia oficial y, de esta manera, mirar por los intersticios de las vidas de las personas que protagonizaron los eventos ocurridos. “Lo personal es político” pareciera ser el leiv motiv de la novela.

Ficha artística

Actuación: Walter Arosteguy

Dirección: Valeria Folini

Vestuario: Reina Heels

Objetos: Edgardo Lara

Máscara: Tovio Velozo

Iluminación: Gabriela Trevisani

Voces: Julia Bendersky y Manuel del Rey Rodriguez

Sábado 13 de septiembre 21:00 - Catarsis Divina

Esta pieza teatral sobre textos de Paul Preciado es protagonizada por Valeria Folini como “Antígona”; Gabriela Trevisani como “Electra”; Juan Kohner como “Fedra” y Andrés Main como “el Doctor Pablo”. Dirigida por Walter Arosteguy.

Rreúne tres personajes de diferentes espectáculos de Teatro del Bardo que forman parte del proyecto Resistencia Trágica. Tomamos nuestras versiones de Antígona (1998), Electra (2005) y Fedra (2011) y las reunimos en una sesión de psicoterapia grupal conducida por el Doctor Pablo. Los integrantes de la Escuela de la Causa Freudiana, bien ubicados en la platea, concurrirán a una sesión de terapia de estos arquetipos trágicos vista en Cámara Gesell.

Ficha artística

Dramaturgia colectiva

Actúan: Valeria Folini, Gabriela Trevisani, Juan Kohner, Andrés Maín

Dirige: Walter Arosteguy

Viste: Reina Heels

Gráfica: Fabia Estamatti

Fotografía: Leonardo Gregoret

Producen: Teatro del Bardo - Estudio Barnó

Domingo 14 de Septiembre 20:00 - Raris

En el sofocante verano de una ciudad del Litoral, el protagonista busca refugio en la sombra vespertina de una pileta, donde es testigo de una conversación que lo transporta a sus propias heridas.

A través de un monólogo íntimo y conmovedor, el actor devela el impacto de la invisibilización y el rechazo. La obra expone cómo los discursos de odio se arraigan en la psiquis, generando vergüenza y auto-negación.

Raris mezcla la experiencia personal del protagonista con figuras históricas como Lorca, Dalí, Virginia Woolf, Silvina Ocampo, Alejandra Pizarnik y Bola de Nieve; revelando cómo la sociedad ocultó y mutiló la expresión de quienes desafiaban las normas y lo considerado "normal". Es una llamada a reflexionar sobre la violencia de "borrar" al otro/a y la importancia de la mirada genuina, que va más allá de las apariencias superficiales.

Ficha artística

En Escena: Sebastián Boscarol

Dirección: Tovio Velozo

Diseño y realización de Vestuario: Reina Heels

Dramaturgista: Valeria Folini

Fotos: Ivo Betti

Videos: Cira Monge

Iluminación: Gabriela Trevisani

Dirección Musical: Chela Martínez y José Bulos

Autor: Sebastián Boscarol

Producción: Teatro del Bardo