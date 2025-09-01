Sofía Gan: "Basta de corrupción, necesitamos una política que piense en la gente y no en llenarse bolsillos"

La candidata a diputada nacional por el nuevo espacio “Entrerrianos Unidos” que impulsa el socialismo en Entre Ríos, Sofía Gan, se refirió a los recientes audios que involucran al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, a Eduardo Lule Menem y a Karina Milei, por presuntas coimas y maniobras de corrupción.

“Este no es el primer caso de corrupción que estalla en el gobierno libertario –advirtió-. Ya vimos el escándalo del avión iraní-venezolano, caso LIBRA, denuncias por sobreprecios en organismos como PAMI y ANSES, y ahora aparecen negociados con algo tan sensible como los medicamentos y las personas con discapacidad. Dicen que no hay plata para la gente y los jubilados, pero parece que siempre hay para los negocios de unos pocos”.

La candidata remarcó que el desfinanciamiento en áreas esenciales de la salud pública como con el caso del Garrahan “demuestra la verdadera cara del oficialismo. Han buscado desarmar y debilitar un sistema que debería ser intocable. La salud no se negocia. Y hoy, los más vulnerables son los que pagan las consecuencias de un gobierno insensible que se olvida de su gente”.

En este sentido, afirmó que “es urgente construir una alternativa distinta. Necesitamos un espacio político que le devuelva dignidad a la política, que la limpie de corrupción y la vuelva a poner al servicio de la gente. Por eso desde el socialismo junto con otros partidos impulsamos el nuevo espacio Entrerrianos Unidos, tenemos objetivos y valores claros, como defender los intereses de los entrerrianos, la transparencia, con vocación de servicio y con la decisión de defender lo bueno de la política. Porque la política debe servir para mejorarle la vida a la gente, no para enriquecer a unos pocos”.

Para finalizar, agregó: “Somos una lista limpia, que integra experiencia y junventud, somos emprendedores, profesionales, que creemos en lo bueno de la política y que venimos a poner a los entrerrianos primero. Lo que se tiene que purgar es la corrupción, no los derechos de los argentinos”.