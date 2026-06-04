Elena Roger y su desopilante anécdota al audicionar para el musical de Evita: “Estudiaba en un bar”

La reconocida artista Elena Roger recordó cómo fue el proceso de selección para protagonizar el musical "Evita" en Londres y reveló detalles inéditos de las audiciones que la llevaron a quedarse con el papel principal en la producción de Andrew Lloyd Webber.

La intérprete dialogó con Mario Pergolini en "Otro Día Perdido" y reveló que afrontó las pruebas con tranquilidad pese a las dificultades idiomáticas y la magnitud del proyecto.

"Audicionar para los ingleses era genial, no me importaba nada. Hablaba un inglés muy argentino y no sé si ellos me entendían, pero yo sí", recordó entre risas.

La actriz explicó que llegó a la instancia de selección tras una intensa preparación y señaló: "Me preparé muy bien con las tres canciones que me dijeron que tenía que audicionar".

En ese sentido, contó una particular rutina de estudio previa al viaje: "Nos juntábamos en un bar y estudiaba, entonces, cuando fui para allá audicioné y no me llamaron por unos cuantos días. Lo tenían que pensar porque ellos audicionaron a todas inglesas".

Además, recordó una observación que le transmitió el director de la puesta sobre la diferencia con el resto de las aspirantes: "El director dijo que las chicas inglesas y americanas que audicionaron tenían todos de referente a Patti LuPone y Elaine Paige, que eran las que habían estrenado 'Evita', pero yo tenía de referente a Evita".

Para Roger, esa conexión con la figura histórica argentina resultó determinante durante las pruebas. "Fue como que les transmití algo. Hay una canción que refiere al Río de la Plata, Florida, Avenida Corrientes, 9 de Julio, lugares que yo podía ver, y las chicas andá a saber lo que imaginaban en sus cabezas porque no sabían de qué estaban hablando", sostuvo.

La artista también rememoró uno de los momentos más emotivos de la audición, cuando interpretó el tema más emblemático de la obra. "Cuando canté 'No llores por mi Argentina', estaba llorando. En un momento, la cortina voló, vino una brisa y estábamos todos emocionados", relató.

Durante el proceso, incluso le solicitaron interpretar una canción que no formaba parte del musical. "Me pidieron que cante 'You Must Love Me', que no estaba en el musical y la compusieron para que la cantara Madonna", señaló.

Finalmente, Roger recordó cómo recibió la noticia de que había sido elegida para encarnar a Eva Perón en el West End londinense. "El productor me dijo: 'Mirá, todavía hay chicas que audicionaron en el edificio, así que no podemos hacer ruido, pero el rol es tuyo'", concluyó.

Fuente: Noticias Argentinas.