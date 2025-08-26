La Salamanca: RUS impulsa un proyecto de urbanización en Concepción del Uruguay

El Ejecutivo Municipal de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), aprobó su nuevo proyecto de urbanización denominado "La Salamanca". Se realizará en la zona norte, sobre la Avenida "Esilda Tavella", en el barrio "San Isidro" y prevé a futuro la instalación de una guardería náutica. La iniciativa es apoyada por Río Uruguay Seguros (RUS) que busca cuidar el patrimonio, impulsando el desarrollo regional.

Se trata de un barrio abierto, con lotes residenciales, que se desarrollará sobre una superficie de aproximadamente de 11,4 hectáreas en una zona privilegiada de Concepción del Uruguay, por su altura y cercanía a la naturaleza autóctona de la región, y próxima al complejo deportivo “Club Atlético Uruguay” y al Monumento “La República Argentina” conocido popularmente como “Las manos”, un espacio de recreación habitual para los uruguayenses y los turistas que disfrutan de las atracciones de “La Histórica”.

El emprendimiento se encuentra delimitado actualmente por las calles Avenida "Esilda Tavella", “Justo José de Urquiza” y “Las Glicinas”; y las futuras continuaciones de calles “Supremo Entrerriano”, “Los Claveles” y “Erausquin”. Una de las calles circundantes al predio es una arteria de importante concentración vial, ya que conecta con puntos turísticos destacados de la ciudad, como son las zonas de playas de río de los balnearios “Paso Vera”, “La Toma” y “Banco Pelay”.

Para este proyecto, el equipo de Desarrollos Inmobiliarios de RUS y la constructora AFLA S.A., diseñaron un loteo de 175 parcelas, distribuidas en 17 manzanas, con lotes mínimos de 500 m², diagramado con la continuación de la trama urbana de “damero” que posee el casco antiguo de la ciudad.

El proyecto ya recibió la prefactibilidad municipal y, dentro de las obras planeadas para la urbanización se contempla dotar a todo el predio con redes de agua potable, cloaca, electricidad, alumbrado público, pavimento articulado (adoquines), cordón cuneta y un plan de arbolado. Además, se realizará la parquización de sus áreas verdes y de las veredas, proponiendo especies seleccionadas, dentro de las aprobadas por la Dirección de Salud Ambiental de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, y que respeten la flora local.

Por otro lado, a futuro se prevé la instalación de una guardería náutica en un terreno ubicado en la esquina de Avenida Tavella y camino al “Banco Pelay”. Esta propuesta tiene el fin de aumentar las plazas náuticas de la ciudad y aportar mejoras en toda la zona.

Un aporte positivo para el crecimiento urbano

Respecto a esta iniciativa, el Presidente Municipal de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto, dijo: “Es un lugar que hace muchísimos años en la ciudad se quería jerarquizar. Es una nueva mirada al río, un proyecto urbanístico que va a vincular todo lo que es 'La Salamanca' y el 'Parque de la Ciudad'. Nos parece que a nivel urbano, vamos a tener una transformación para toda esa zona del barrio 'San Isidro'".

Por su parte, el Presidente Ejecutivo de RUS, Juan Carlos Lucio Godoy, resaltó: “Me parece que estamos ante la presencia de un acontecimiento muy bueno”, agregando que “hay una reformulación urbanística de la ciudad que está lindo seguir llevándola adelante de la mejor manera posible, de manera consensuada, incluso”.

Asimismo, Godoy hizo hincapié en el valor simbólico y emocional de este proyecto: "Quiero destacar también la cuestión emotiva que nos trae a 'San Isidro', un barrio tremendo en este pueblo. Todo lo que significa el 'Club Atlético Uruguay', el 'Parque de la ciudad', que hoy se está poniendo en valor, y el vínculo físico de la Avenida Tavella, que permitió extender el paseo de los uruguayenses hasta ese lugar. Que hoy se esté recuperando ese parque y que se vincule con este proyecto de urbanización, la verdad, creo que va a cambiar sustancialmente el valor de toda la comunidad".

Además de Godoy y de Lauritto, estuvieron presentes en esta presentación oficial: Rossana Sosa Zitto, Viceintendenta de Concepción del Uruguay, los presidentes de los bloques del Concejo Deliberante: Juan Martín Garay (Juntos por Uruguay), Guillermo Dus (La Libertad Avanza), María Isabel Sola y Pablo Presas (Juntos por Entre Ríos), funcionarios del gabinete municipal de Obras Públicas y Privadas, y representantes de RUS Desarrollos Inmobiliarios y de la constructora AFLA S.A.: Andrea Grenz, Waldemar Rupp y Luciano Rey.