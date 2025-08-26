Detuvieron en ruta 14 a un prófugo de Bariloche: se había quitado la tobillera electrónica

Un hombre, con dos pedidos de captura vigentes en la Patagonia, fue detenido durante un operativo de rutina en el puesto de control vial Bella Vista, ubicado sobre la Ruta Nacional 14, entre los departamentos Colón y Uruguay.

Los agentes advirtieron a dos personas que caminaban a pie por la banquina, en sentido sur-norte y, al identificarlos, uno de ellos dijo llamarse Thiago Prado, de 33 años. Aunque brindó un número de DNI, no pudo mostrar ninguna documentación que acreditara su identidad. Al consultar los datos en el sistema federal, se comprobó que el número aportado correspondía a otra persona.

Ante esta situación, se dio aviso a la Unidad Fiscal de Concepción del Uruguay, que ordenó el traslado del sospechoso a la Jefatura Departamental de Policía para confirmar su identidad. Allí, mediante el análisis de huellas dactilares realizado por la división Rastros de la Policía Científica, se estableció que se trataba en realidad de Walter Ezequiel, quien tenía dos pedidos de captura activos.

Uno de ellos fue emitido el 18 de mayo de 2024 por una causa de desobediencia en contexto de violencia de género, en la Fiscalía de San Carlos de Bariloche. El otro, con fecha 28 de febrero de 2025, corresponde a una causa por robo agravado con arma, a cargo del Juzgado de Ejecución Penal Nº 12, también en Bariloche.

Fuentes judiciales confirmaron que el hombre cumplía una condena condicional con tobillera electrónica, pero logró quitársela y fugarse del domicilio donde debía permanecer.

El detenido quedó alojado en la alcaldía de la Jefatura de Policía de “La Histórica”, a disposición de la Justicia.

(Fuente: El Entre Ríos / Policía de Entre)