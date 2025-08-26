Gendarmería investigará el intento de femicidio cometido por un policía de Gualeguaychú

La Policía de Entre Ríos será apartada de la investigación que involucra a un efectivo de la fuerza, acusado por dispararle a su pareja, una docente de 30 años que lucha por su vida en el Hospital Centenario de Gualeguaychú.

La información fue confirmada a Radio Plaza por el fiscal Jorge Gutiérrez, a cargo de la investigación. En diálogo con el programa Puro Cuento, el funcionario judicial confirmó que el agresor, que intentó suicidarse y también está internado, se encuentra custodiado por personal de la fuerza federal. También indicó que Gendarmería se hará cargo de llevar adelante las pericias correspondientes.

“Estamos esperando que el Ministerio de Seguridad de la Nación habilite la intervención de Gendarmería”, explicó Gutiérrez.

El efectivo policial Mariano Leonel Corvalán, de 38 años, baléo el domingo a la noche a su pareja, Carolina Ivana Huck, docente de 30 años. El hecho sucedió delante de la hija de la pareja, una nena de 5 años. El agresor avisó a su hermana de lo sucedido y la mujer retiró a su sobrina del lugar. Luego, el efectivo policial se disparó intentando suicidarse.

Cabe recordar que la semana pasada, ante la ola de suicidios de efectivos de la fuerza, se anunciaron en la Policía de Entre Ríos una serie de medidas de “reorganización, modernización y bienestar”. Entre otras disposiciones, se decidió restringir la portación del arma reglamentaria exclusivamente al turno de servicio.

Tanto el agresor como la víctima permanecen internados con pronóstico reservado en el nosocomio de Gualeguaychú. La niña está al cuidado de familiares de la madre, se dio intervención al Copnaf y no se descarta que se pida su testimonio en Cámara Gesell, atento a que sería la única testigo presencial de los hechos.

“No tenemos la versión de cómo empezó esto. Testigos presenciales no hay”, precisó el fiscal. “Hay dos teléfonos secuestrados: uno destrozado, encontrado afuera de la casa, que la hermana del policía destrozó de bronca; y otro que se secuestró adentro de la casa”, acotó.

Gutiérrez también se refirió a la niña y dijo que “si está en condiciones”, se solicitará su testimonio. “Es la única persona que nos puede decir cómo era la vida ahí adentro de esa casa. Y si la madre se recupera, también recabaremos su testimonio”, acotó.