Vóleibol: Vicentín en la lista de la selección argentina para la gira previa al Mundial

Luciano Vicentín en la lista de la selección argentina para la gira previa al Mundial de Vóleibol.

El equipo dirigido por Marcelo Méndez emprenderá el viaje rumbo a Europa para la última parte de la preparación para el Mundial en Filipinas que comienza el 13 de septiembre próximo. Entre los convocados se encuentra el jugador paranaense Luciano Vicentín, quien buscará sacar su pasaporte a la cita ecuménica que comenzará en pocos días más.

Argentina viajará con 15 jugadores y entre el 29 y 31 de agosto será parte del tradicional torneo Memorial H. Wagner en Polonia en el que enfrentará sucesivamente a Brasil, Serbia y el combinado local.

Es de recordar que el debut en el Mundial será el 13 de septiembre, a las 23.30, contra Finlandia, luego el 15 jugará contra Corea y el cierre de la primera fase tendrá como rival a Francia el 18 del mes próximo.