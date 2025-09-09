El Papa León XIV y la situación en Oriente Medio: "es muy grave"

"No sabemos hacia dónde se dirigen las cosas. Debemos rezar mucho, seguir trabajando e insistir en la paz", manifestó esta tarde el papa León XIV, en referencia al bombardeo israelí en Doha, Qatar.

Al salir de su residencia en Castel Gandolfo para regresar al Vaticano, el Santo Padre respondió brevemente a las preguntas de los periodistas sobre las últimas noticias que calificó de "muy grave", expresando su profunda preocupación por los acontecimientos tras el bombardeo israelí, que, según el Papa, tenía como objetivo a algunos líderes de Hamás en la ciudad.

El ataque alcanzó varios edificios residenciales de la capital. Los periodistas preguntaron al Papa su reacción mientras esperaban su partida frente a la residencia papal de Villa Barberini en Castel Gandolfo, donde había decidido pasar la tarde del lunes y parte del martes antes de regresar al Vaticano.

Orando a menudo y trabajando por la paz

Tras detenerse unos instantes frente a la puerta, mientras una larga fila de personas lo aplaudía y lo saludaba, el Papa León expresó su preocupación por la situación en Medio Oriente: "La situación es realmente grave", dijo. "No sabemos hacia dónde se dirigen las cosas. Siempre es grave. Debemos rezar mucho y seguir trabajando, buscando la paz, insistiendo en ella".

Orden de evacuación en Gaza

En cuanto a la orden de evacuación inmediata de Israel a los residentes de la ciudad de Gaza ante una posible escalada de las operaciones militares, el Papa explicó que había intentado contactar con el párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia, el padre Gabriel Romanelli: "Intenté llamar al párroco hace un momento; no tengo noticias", dijo. "Ciertamente estaban bien antes, pero después de esta nueva orden, no estoy seguro".

El papa León saludó entonces a la multitud reunida antes de regresar al Vaticano. Había llegado a Castel Gandolfo la noche anterior y pasó allí la mañana y las primeras horas de la tarde, cumpliendo con sus obligaciones en un día sin audiencias programadas.

"Un ataque preciso"

Israel informó que llevó a cabo un "ataque preciso" contra altos mandos de Hamás en la capital de Qatar, Doha. En una declaración emitida por el ejército israelí se afirmó que el blanco del ataque fueron "los directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre" en Israel.

El anuncio se dio a pocos minutos de que se reportaran explosiones y se viera humo elevándose sobre la capital qatarí. El equipo de Hamás que participa de las negociaciones para lograr un alto el fuego en Gaza está basado en la capital qatarí. No está claro cuántos fallecidos ha dejado el ataque.