FOPEA Entrena llega a Entre Ríos con una capacitación gratuita en periodismo y nuevas narrativas

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) llevará adelante en Paraná una nueva edición de FOPEA Entrena, el programa de formación gratuita para periodistas y comunicadores. La actividad se desarrollará el próximo jueves 18 de septiembre, de 16 a 20, en el auditorio “Rodolfo Walsh” de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER (Buenos Aires 389).

La capacitación estará a cargo de Juan Mascardi, periodista especializado en Comunicación Digital Interactiva, y de Carolina Potocar, GNI Trainer, quienes abordarán herramientas y tendencias vinculadas al periodismo y las nuevas narrativas digitales.

El encuentro está abierto a periodistas, estudiantes de comunicación y público interesado. La participación es gratuita, con cupos limitados y requiere inscripción previa a través del siguiente formulario: https://forms.gle/QzfdNWBLutewoQmW9

