"Adoración pura”, tema central de un programa de tres días abierto a la comunidad en Paraná

Una entidad conocida por organizar grandes convenciones en todo el mundo convocará a miles en Paraná, en el Centro Provincial de Convenciones, donde esperan que genere un impacto positivo en la economía local.

Los testigos de Jehová invitan a su serie de convenciones anuales, que en 2025 abordará como temática principal “Adoración pura”, un tema que sigue despertando interés entre personas que reflexionan sobre la sinceridad en la fe y la espiritualidad.

En 2024, cerca de 13 millones de personas asistieron a más de 6.000 convenciones de tres días realizadas en distintas partes del mundo.

¿Qué se espera en la convención del 2025?

En Paraná, se espera una asistencia de más de 3600 personas durante dos últimos fines de semana de septiembre, lo cual impulsará la economía local al atraer a tantos visitantes. El programa, de tres días, es gratuito y está abierto a toda la comunidad. Se llevará a cabo en el Centro Provincial de Convenciones de la ciudad, el cual comenzó ayer viernes 19 y se extiende hasta el domingo 21, y nuevamente del viernes 26 al domingo 28 de septiembre 2025.

A lo largo de las sesiones, se explorará el significado de la adoración verdadera y cómo este enfoque puede influir positivamente en distintos aspectos de la vida cotidiana.

Contenido del programa

El evento incluirá videos, discursos y entrevistas basadas en la Biblia que abordarán temas como:

¿Qué es la adoración pura?

¿Quién es realmente el gobernante del mundo?

¿Sabe en qué se basan sus creencias?

El sábado se celebrará el bautismo, un momento destacado del segundo día.

También se proyectarán los episodios 2 y 3 de la serie “Las buenas noticias según Jesús”. Esta serie audiovisual compuesta por 18 episodios ofrece una visión integral de la vida y el ministerio de Jesucristo, y está basada únicamente en los relatos de los evangelios.

“Nos alegra poder llevar a cabo una nueva edición de este programa en Arroyo en colaboración con las autoridades locales”, comentó Artur Fischer, portavoz de los testigos de Jehová. “Será una buena oportunidad para brindar claridad a muchas personas que buscan una esperanza. Podrán reflexionar sobre cómo afrontar mejor los desafíos de la vida diaria y encontrar un poco más de estabilidad y ánimo. Disfrutar de otra entrega de Las buenas noticias según Jesús sin duda será inspirador”.