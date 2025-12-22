Renuevan un alerta amarillo por tormentas en 10 departamentos de Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- renovó el alerta por tormentas para el centro y norte de Entre Ríos. El aviso rige para horas de la tarde de este lunes 22 de diciembre.

El alerta incluye a 10 departamentos: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

Las malas condiciones del tiempo continuarán durante todo el día y a partir de este martes comenzarían a mejorar. Para la Nochebuena del miércoles no hay anuncio de precipitaciones.