Una zorrita de monte fue rescatada tras quedar atrapada en una trampa en Villa Elisa

Una zorrita de monte fue rescatada tras ser encontrada con una grave lesión provocada por una trampa ilegal de caza. El episodio movilizó a vecinos, guardaparques y especialistas vinculados a la protección de la fauna silvestre.

El rescate se inició luego de que un vecino del ejido de Villa Elisa advirtiera la presencia del animal en su propiedad y detectara que tenía atrapada su pata delantera izquierda en una trampa ilegal utilizada para la caza de nutrias. El artefacto le había provocado una lesión severa y un evidente estado de sufrimiento.

Ante la situación, el vecino dio aviso inmediato al guardaparque provincial Jaime Borda, quien organizó un operativo junto a la profesora Marta Genoud y el naturalista Leo Topo, ambos colaboradores de la Reserva de Usos Múltiples Arroyo Perucho, área protegida creada por la Ley Provincial N.º 11.011.

Durante varias horas, el equipo recorrió la zona hasta lograr localizar a la zorrita, cuya captura se vio dificultada por las características del terreno y el elevado nivel de estrés que presentaba el animal. Finalmente, se logró inmovilizarla de manera segura y retirar la trampa, una de las instancias más delicadas del procedimiento para evitar mayores daños.

Tras el rescate, la zorrita fue trasladada de urgencia a la veterinaria “Lobo Pe”, en la localidad de Primero de Mayo, donde fue atendida por la profesional Rosemarie Frutos Ghibaudei. En la evaluación clínica se constató que la lesión había avanzado hacia un cuadro de gangrena, lo que obligó a realizar la amputación de la pata delantera izquierda, ya que no existía posibilidad de recuperación.

Actualmente, el animal permanece en observación y presenta una evolución favorable. Sin embargo, debido a la pérdida del miembro, no podrá ser reinsertado en su hábitat natural. Por este motivo, el guardaparque Borda inició gestiones para su traslado a una reserva o espacio especializado que garantice su cuidado permanente.

Desde el equipo que participó del rescate se destacó especialmente la rápida intervención y el compromiso ciudadano de Sebastián Casse, así como el profesionalismo y la calidad humana de la veterinaria interviniente.

El caso volvió a poner en evidencia los riesgos que representan las trampas ilegales de caza para la fauna silvestre y la importancia de la participación ciudadana en la protección del ambiente.

(El Uruguayense Digital)