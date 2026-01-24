Un cabezazo de Montiel le dio el triunfo a River en Barracas

El cabezazo de Gonzalo Montiel por derecha venció a Miño y le dio el 1-0 a River Plate.

El estadio Claudio Fabián Tapia fue escenario del enfrentamiento entre Barracas Central y River Plate que abrió el juego del sábado por la primera fecha de la Liga Profesional. El enfrentamiento por la Zona B contó con el arbitraje de Nicolás Ramírez, acompañado en el VAR por Héctor Paletta.

Durante el primer tiempo llegó un pedido de penal por parte del conjunto visitante. Fue luego de un pase filtrado por izquierda para Matías Viña tras el que llegó el pase bajo para la llegada de Fausto Vera. El mediocampista intentó definir, pero el cruce de Gastón Campi, a quien el balón le dio en la mano, evitó el tanto.

Hubo dos intentos del conjunto de Gallardo que hicieron animar al visitante. El primero fue un remate de Quintero que forzó una buena estirada de Miño y luego llegó el remate de cabeza de Montiel que se fue apenas desviado del ángulo del arco anfitrión.

La más clara de todas llegó sobre el final de la primera mitad, luego de un centro desde la izquierda. El balón cayó en la posición de Sebastián Driussi, que con una gran volea desafió a Miño, cuya estirada alcanzó para mandar el balón al tiro de esquina. Cerca estuvo de ser el primer gol.

La apertura del marcador llegó a los 14 minutos del segundo tiempo, luego de un excelente centro de tiro libre de Juanfer Quintero desde el costado izquierdo hacia la derecha. Allí apareció Gonzalo Montiel, que ganó de cabeza y venció a Marcelo Miño para el 1-0 parcial.

Hasta el momento del gol, poco había pasado en la segunda mitad del encuentro. Marcelo Gallardo incluso había decidido introducir variantes porque su equipo no encontraba manera de imponerse en el juego y el Guapo estaba cada vez más cómodo con el desarrollo, aunque tampoco lastimaba.

La desventaja adelantó a Barracas, que de todas formas no consiguió llegadas. Apenas un intento de Facundo Bruera que acabó en las manos de Santiago Beltrán. Con espacio, el Millonario tuvo una chance clara con el balón largo jugado por Quintero para Ian Subiabre. El atacante demoró la definición y el cierre de Rafael Barrios evitó el peligro.

Sobre los 38 minutos tuvo una chance muy clara el dueño de casa luego de una excelente apilada de Enzo Taborda. El atacante se sacó de encima a Montiel y a otros tres rivales hasta que pudo sacar el remate. El balón dio en un rival y en el rebote hubo dos intentos de Manuel Duarte que dieron sucesivamente en Aníbal Moreno y Galoppo.

En el contragolpe Driussi tuvo la chance del segundo gol, pero su aparición por derecha con un fuerte remate desde adentro del área hacia el poste izquierdo encontró el pecho de Miño, que desvió hacia un costado.

En la última jugada del partido, Barracas buscó el empate hasta con la aparición del arquero en un tiro libre ejecutado en tres cuartos de cancha, sin embargo, la jugada no llevó mayor peligro a la valla de Beltrán, que contuvo sin problemas.

Luego del estreno con victoria, River recibirá a Gimnasia el próximo miércoles 28 desde las 20; mientras que el Guapo jugará como visitante ante Aldosivi ese mismo día a partir de las 17.

-SÍNTESIS-

Barracas Central 0-1 River Plate.



Gol:

14’ST: Gonzalo Montiel.



Formaciones:

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia; Facundo Bruera y Gonzalo Morales.

DT: Rubén Insúa.



River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Quintero, Facundo Colidio; Sebastián Driussi.

DT: Marcelo Gallardo.



Cambios:

15’ST: ingresó Giuliano Galoppo por Fausto Vera (RIV).

15’ST: ingresó Ian Subiabre por Facundo Colidio (RIV).

26’ST: ingresó Maximiliano Puig por Rafael Barrios (BAR).

26’ST: ingresó Iván Guaraz por Dardo Miloc (BAR).

27’ST: ingresó Manuel Duarte por Tomás Porra (BAR).

30’ST: ingresó Maximiliano Salas por Juan Quintero (RIV).

30’ST: ingresó Santiago Lencina por Tomás Galván (RIV).

37’ST: ingresó Enzo Taborda por Iván Tapia (BAR).

37’ST: ingresó Yonatthan Rak por Fernando Tobio (BAR).



Amonestados:

33’PT: Dardo Miloc (BAR).

31’ST: Matías Viña (RIV).

44’ST: Facundo Bruera (BAR).

51’ST: Giuliano Galoppo (RIV).



Árbitro: Nicolás Ramírez. VAR: Héctor Paletta.



Estadio: Claudio Tapia.

Video: Liga Profesional.