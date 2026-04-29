Milei gastó $437 millones en viajes en siete meses y llevó a la esposa de Adorni a Nueva York como “invitada”

El Gobierno de Javier Milei gastó al menos $437.756.995,51 en viajes oficiales al exterior entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, según surge del informe de gestión escrito que la Jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, presentó este miércoles por la mañana ante la Cámara de Diputados en el marco de su primera exposición ante el cuerpo legislativo. El documento ya está cargado en la web oficial de la Cámara baja.

El detalle de los viajes oficiales de Milei aparece como respuesta a la Pregunta N° 1762 del Informe N° 140. Detalla trece traslados presidenciales al exterior clasificados como visitas de Estado u Oficiales. La pregunta también pedía información sobre viajes del propio Adorni, pero el informe aclara que “el Estado Nacional no guarda registro respecto del destino, fechas exactas, duración, y carácter del viaje de vuelos personales llevados a cabo por sus funcionarios”.

En otra respuesta respecto al viaje a Nueva York de marzo pasado --el que destapó el escándalo Adorni porque llevó a su esposa--, el informe de la Jefatura de Gabinete reconoce que Bettina Angeletti viajó “en carácter de invitada”, según palabras textuales. No hay más información al respecto. Días atrás, la Justicia archivó una causa abierta contra Adorni por ese viaje en particular, ya que según la Ley de Ética Pública los funcionarios no pueden hacer uso personal de los recursos del Estado. El juez Daniel Rafecas consideró que sumar a Angeletti al avión presidencial no generó costos adicionales al Estado porque había asientos disponibles.

Las preguntas de los diputados fueron realizadas al Gobierno apenas días después de que se conociera el viaje de la esposa de Angeletti pero antes de que crecieran las dudas sobre su patrimonio, lo que motivó la investigación que está llevando adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Sin embargo en la pregunta N° 1780 se le pidió al Gobierno detalle de la evolución patrimonial de Adorni y su cónyuge, y la respuesta que presentó la Jefatura de Gabinete es que la declaración jurada del funcionario ya es pública y que los bienes de la cónyuge están en el Anexo Reservado del Formulario 1246, de carácter confidencial. Adorni omitió en sus DDJJ del año pasado el departamento en Caballito donde vive ahora y la casa en el country Indio Cuá que está a nombre de Angeletti.

El viaje más caro: tres días en Nueva York, $115 millones

El desplazamiento de mayor costo fue el que llevó a Milei a Nueva York entre el 23 y el 25 de septiembre de 2025 para participar de la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas. El gasto total ascendió a $115.704.550, alojándose la comitiva en el Hotel The Langham. Acompañaron al presidente el entonces ministro de Defensa Luis Petri, el ministro de Economía Luis Andrés Caputo, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el entonces secretario de Comunicación Manuel Adorni —hoy jefe de Gabinete— y el secretario de Política Económica José Luis Daza. En esa visita, Milei se reunió con Donald Trump, Benjamin Netanyahu, la directora del FMI Kristalina Georgieva y el economista Nouriel Roubini, entre otros, y recibió el Premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council.

Davos, Miami y Santiago: los otros grandes gastos

El segundo gasto más elevado corresponde a la participación de Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, del 20 al 23 de enero de 2026, donde se alojó en el Steigenberger Grandhotel Belvédère. Junto al presidente viajaron Caputo, el canciller Pablo Quirno, el ministro Federico Sturzenegger y Karina Milei. El costo fue de $73.179.186,07.

En tercer lugar aparece el viaje más extenso del período: entre el 6 y el 10 de marzo de 2026, Milei recorrió Miami, Nueva York y Santiago de Chile —para la transmisión de mando presidencial chilena—, con una escala previa en Bolivia el 8 de noviembre de 2025. El monto total del tramo SAF 301 para ese período fue de $85.667.704,47. En Miami se alojó en el Hotel Trump National Doral; en Nueva York, nuevamente en el The Langham; y en Santiago, en el Hotel Sheraton, cortesía del gobierno chileno. Fue ese el viaje donde estalló el escándalo de Adorni y su esposa, con el funcionario argumentando que estaba “deslomándose” en Nueva York por el Argentina Week.

El tramo de Miami y Bolivia del 6 al 8 de noviembre de 2025 —que incluyó el “America Business Forum”, una gala de CPAC en Palm Beach, reuniones con empresarios en Nueva York y la transmisión de mando en La Paz— demandó $72.897.813,30.

El Waldorf Astoria

El primer viaje oficial registrado en este informe es el de Los Ángeles el 4 y 5 de septiembre de 2025, donde Milei —acompañado únicamente por el ministro Caputo— se reunió con referentes empresariales y de inversiones. Se alojó en el Hotel Waldorf Astoria, con un costo de $12.383.791,38.

Días después, entre el 16 y el 17 de septiembre, viajó a Asunción para una visita de Estado que incluyó una reunión bilateral con el presidente Santiago Peña, una sesión de honor del Congreso paraguayo y la apertura de la CPAC en esa ciudad. Fue acompañado por Karina Milei. Se alojó en el Hotel Palmaroga, cortesía del Estado paraguayo, pero el viaje en sí costó $3.205.931,63.

Washington, Oslo y el Mercosur

El 14 de octubre de 2025, Milei fue a Washington para un almuerzo bilateral con Trump y una ceremonia de homenaje a Charlie Kirk en la Casa Blanca. Lo acompañaron Gerardo Wertein, Caputo, Patricia Bullrich, Karina Milei y Santiago Bausili. Se alojó en la Blair House, residencia oficial de huéspedes del gobierno estadounidense, pero no se evitó un gasto de $17.652.800.

En diciembre, Milei viajó a Oslo —9 y 10 de diciembre de 2025— para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, junto a Quirno y Karina Milei, alojándose en el Grand Hotel por un costo de $25.951.400,02. Ese mismo mes, el 20 de diciembre, participó de la Cumbre del Mercosur en Foz do Iguaçu, alojándose en el Belmond Hotel Cataratas —cortesía del país anfitrión— con un gasto de $1.096.390,11.

2026: Madrid, Budapest y más

El año arrancó con un regreso a Asunción el 17 de enero para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea ($1.046.540,66) y continuó con el viaje a Washington del 18 y 19 de febrero para el “Board of Peace”, con alojamiento en el Ritz-Carlton por $13.645.725,51.

En Madrid, del 13 al 14 de marzo, Milei participó del “Madrid Economic Forum 2026” y recibió el premio conmemorativo en honor a Ludwig von Mises del Instituto Mises, alojándose en el Hyatt Regency Hesperia. El gasto: $15.325.162,36.

Finalmente, el 20 y 21 de marzo viajó a Budapest para reunirse con el presidente Tamas Sulyok y el primer ministro Viktor Orbán, participar de la CPAC húngara y recibir el título “Civis Universitatis Honoris Causa” de la Ludovika University. En este caso no hubo costo registrado: se alojó en el Hotel Marriott Dorothea como cortesía del Estado anfitrión.

El contexto de la presentación

Los datos surgen del informe de gestión presentado este miércoles por Adorni, quien llega al Congreso en su peor momento político: investigado judicialmente por presunto enriquecimiento ilícito y con cuestionamientos por sus propios viajes al exterior. El informe es oficial y fue elaborado por la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales y la Subsecretaría de Coordinación Administrativa.

El documento aclara que todos los desplazamientos presidenciales fueron realizados “en carácter de visita de Estado u Oficial” y que los detalles del personal de seguridad no se divulgan por razones operativas, en el marco del Decreto N° 50/2019.

(Fuente: elDiarioAr)