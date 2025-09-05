Declararon no culpable a un acusado de abuso sexual en Villaguay

Un jurado popular de Villaguay declaró no culpable a un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado. La resolución fue adoptada este jueves luego de tres días de deliberaciones que se realizaron en el Centro de Convenciones "Papa Francisco" de esa ciudad.

El proceso, que se llevó a cabo a puertas cerradas por tratarse de una causa de abuso, estuvo dirigido por la jueza Melisa Ríos. El Ministerio Pupilar fue representado por María Victoria Federik y la querella por la abogada María Laura Barbar.

Al tratarse de un caso de acción privada no hubo acción del Ministerio Público Fiscal. La defensa del hombre declarado no culpable estuvo a cargo de los abogados Guillermo Vidal y Rubén Pagliotto.