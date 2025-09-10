Homicidio en el barrio Capibá: otorgaron 60 días de prisión preventiva a dos acusados

El juez de Garantías Julián Vergara, dictó sesenta días de prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná para Joel Lechmann, acusado del homicidio de Ezequiel Godoy, ocurrido el lunes por la noche en el barrio Capibá de Paraná. Además, el magistrado aplicó la misma medida de coerción para Mario René, amigo de Lechmann, quien está acusado por la Fiscalía de tentativa de homicidio.

La resolución fue a pedido de la fiscal Patricia Yedro. El abogado de ambos, Claudio Verón, solicitó prisión domiciliaria por un tiempo menor, 30 días, lo cual fue rechazado. También se cuestionó la calificación legal en el caso de René, ya que entiende que no se trata de una tentativa de homicidio, si no abuso de armas. Explicó que René intentó defenderse de las personas que atacaron a Lechmann en el momento en que huía del lugar.

El motivo de la prisión preventiva, según valoró el juez, es el riesgo de entorpecimiento de la investigación penal que se lleva adelante, el resguardo de testigos, y la situación de convulsión que atraviesa el barrio: debido al episodio violento, hay dos personas que continúan internadas en el hospital.

Antecedentes

Ambos acusados debieron informar sus antecedentes penales en la audiencia que se desarrolló este miércoles en los Tribunales de Paraná. Mario René, acusado por supuesta tentativa de homicidio en este caso, carga con una condena por homicidio del año 2014.

Lechmann, en tanto, registró una condena cuando era menor de edad. Pero en la audiencia se evitaron detalles al respecto.

Homicidio

Tal como informó ANÁLISIS este martes, el homicidio sucedió alrededor de las 22.40 del lunes, en el marco de los altercados que se venían produciendo entre Mario Rubén René y Joel Miguel Lechmann, por un lado, y Cristian Godoy, Ezequien Godoy y Diego Francisconi, por otro. El primero de los Godoy mencionados había resultado herido de un balazo en una pierna.

La agresión fatal se produjo en un estrecho pasillo que separa las viviendas de los involucrados en el conflicto y el resultado fue que Ezequiel Godoy recibió el impacto de una bala en el pecho y su muerte prácticamente inmediata. Tenía 30 años.

En tanto, Cristian Godoy, de 27 años, sufrió una herida de arma de fuego en los testículos, y Francisconi, de 28, fue alcanzado por un balazo en el muslo derecho.

El autor del homicidio, según los testigos relevados por los investigadores de la División Homicidios, es Lechmann, quien se dio a la fuga inmediatamente. En tanto, René fue detenido por el delito de Abuso de armas ya que agarró el mismo revólver calibre 22 y comenzó a disparar, sin herir a nadie.

Lechmann fue detenido e indagado por el homicidio de Mariano Godoy, y por el intento de homicidio de Cristian Godoy y de Francisconi.