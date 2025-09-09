Un hombre asesinado y dos heridos por un enfrentamiento a tiros en el barrio Capibá de Paraná

Luego de un fin de semana con conflictos entre dos familias vecinas en el barrio Capibá de Paraná, en horas de la noche de este lunes la violencia escaló con el uso de armas de fuego y las consecuencias fueron letales: un hombre muerto y dos heridos.

Según se informó a ANÁLISIS, el homicidio sucedió alrededor de las 22.40 en el barrio de la zona sur de la capital provincial, en el marco de los altercados que se venían produciendo entre Mario Rubén René y Joel Miguel Lechmann, por un lado, y Cristian Godoy, Ezequien Godoy y Diego Francisconi, por otro. El primero de los Godoy mencionados había resultado herido de un balazo en una pierna.

La balacera fatal se produjo en un estrecho pasillo que separa las viviendas de los involucrados en el conflicto y el resultado fue que Ezequiel Godoy recibió el impacto de una bala en el pecho y su muerte prácticamente inmediata. Tenía 30 años.

En tanto, Cristian Godoy, de 27 años, sufrió una herida de arma de fuego en los testículos, y Francisconi, de 28, fue alcanzado por un balazo en el muslo derecho.

El autor del homicidio, según los testigos relevados por los investigadores de la División Homicidios, es Lechmann, quien se encuentra prófugo. En tanto que René fue detenido por el delito de Abuso de armas.

La Policía realizó un allanamiento en el lugar y secuestró un auto Ford Fiesta Max negro. El personal de la Policía Científica levantó en la escena del crimen cinco vainas servidas calibre 22, siete cartuchos del mismo calibre, dos vainas 12/70, y también se secuestraron un celular y un machete.

Hubo una gran presencia policial en el barrio, que se mantiene bajo tensión debido a la cercanía de las familias de las víctimas y los acusados del asesinato.