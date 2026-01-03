Irregularidades con alimentos: el Ministerio de Desarrollo Humano como Gainza deslindan responsabilidades

La información publicada por ANÁLISIS -y que se ratifica- recibió las respuestas a sendas consultas realizadas tanto a la ministra de Desarrollo Humano de la provincia, Verónica Berisso como al secretario de Modernización, Emanuel Gainza.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se indicó que: “En relación a su consulta, y ante la publicación de información que contiene afirmaciones inexactas, corresponde realizar las siguientes aclaraciones:

“En primer lugar, es importante contextualizar que la política alimentaria desarrollada por este Ministerio se ejecutó en el marco de la Ley de Emergencia, vigente al momento de los hechos mencionados, lo que habilitó mecanismos excepcionales para garantizar el acceso urgente a alimentos a las familias entrerrianas en situación de vulnerabilidad.

“Durante los primeros años de gestión del actual gobierno provincial, el Ministerio de Desarrollo Humano acompañó de manera equitativa a todo el territorio de la provincia, sin distinciones políticas ni territoriales, atendiendo los pedidos formales realizados por municipios, comunas, juntas de gobierno, comedores y organizaciones sociales debidamente relevadas. A modo ilustrativo, previo a esta gestión, algunas localidades recibían aproximadamente 200 módulos alimentarios una vez al año, salvo en casos de emergencia climática puntual”.

Respecto a consultas específicas realizadas por ANÁLISIS, la ministra Verónica Berisso, respondió:

1) Remisión de alimentos a la Fundación Hacemos Argentina. “El Ministerio no tiene como práctica habitual la remisión directa de alimentos a personas físicas ni a funcionarios. La asistencia alimentaria se canaliza hacia comedores comunitarios, organizaciones sociales y dispositivos territoriales, que son los responsables de la administración y distribución final, conforme a la normativa vigente y a los pedidos formales presentados”.

2) Control del destino de la mercadería. “El control ministerial se ejerce sobre la autorización, entrega y registro de la mercadería, mientras que la logística y distribución territorial es responsabilidad de cada comedor u organización receptora. Se realizan rendiciones, relevamientos y controles administrativos para evitar superposición de esfuerzos, teniendo en cuenta que la operatoria en contextos de emergencia presenta complejidades logísticas que requieren articulación territorial”.

3) Consideraciones éticas. “Este Ministerio considera que la asistencia alimentaria debe estar siempre orientada a garantizar derechos y no a beneficiar intereses personales. En ningún caso se autoriza la entrega de alimentos para uso particular. La recepción y administración de mercadería en el marco de comedores u organizaciones sociales responde a una función social y comunitaria, no individual”.

4) Vínculo con los domicilios allanados. El Ministerio no mantiene vínculo institucional directo con domicilios particulares. La asistencia se canaliza exclusivamente a través de dispositivos comunitarios y organizaciones previamente identificadas. Cualquier investigación judicial en curso deberá determinar responsabilidades individuales, las cuales no pueden ni deben ser anticipadas ni generalizadas a partir de políticas públicas legítimas desarrolladas en el marco de la ley”.

Por último, el comunicado expresa: “Este Ministerio se encuentra a total disposición de la Justicia y de los organismos de control para aportar toda la documentación necesaria que acredite la legalidad, trazabilidad y finalidad social de cada entrega realizada”.

El camión que transportó los alimentos del Ministerio de Desarrollo Humano.

La respuesta de Emanuel Gaiza

Por su parte, el secretario de Modernización. Emanuel Gainza, también respondió al artículo de ANÁLISIS. Y a través de un comunicado, expresó:

“En primer lugar, desde febrero de 2024 no integro más el directorio ni la conducción de la Fundación Hacemos Argentina. Tomé esa decisión justamente para abocarme de manera exclusiva a mi función como Secretario de Modernización y para evitar que mi rol en el gobierno provincial pudiera interferir, condicionar o ser utilizado para poner en duda el trabajo social que la Fundación viene realizando desde hace más de siete años”.

“La Fundación Hacemos Argentina desarrolla tareas sociales sostenidas y transparentes. En su sede funciona una cocina industrial donde se elaboran viandas que se destinan a comedores comunitarios y puntos de apoyo escolar, espacios en los que además se implementan programas de alfabetización y acompañamiento educativo. Todo ese trabajo es llevado adelante por voluntarios y equipos territoriales, cuyo compromiso queda injustamente afectado por las insinuaciones vertidas en la nota”.

“Respecto de los alimentos mencionados, es importante aclarar que cada pedido se realiza de manera formal, con expedientes, autorizaciones y controles del Estado, del mismo modo que ocurre con decenas de asociaciones civiles y ONGs que articulan con los gobiernos nacional, provincial o municipal en políticas de asistencia social. No existe ningún tipo de discrecionalidad ni manejo irregular”.

“El video al que se hace referencia no tiene nada de irregular ni ´incómodo´, ya que muestra una situación completamente normal: la entrega de mercadería formalmente solicitada y aprobada, realizada en una zona de carga y descarga por un camión que se contrata para esa tarea y que no pertenece al Ministerio de Desarrollo Social. Esa operatoria es habitual, transparente y trazable desde el comienzo de la solicitud a la entrega de la mercadería”.

“Lamento profundamente que, a partir de una lectura incorrecta, se termine desprestigiando el trabajo solidario de cientos de personas que durante todo el año y de manera sostenida sostienen estas acciones; más teniendo en cuenta que estamos lejos de cualquier disputa electoral. En ese sentido, considero justo que se publique una corrección, al menos en lo referido a la Fundación Hacemos Argentina y a su accionar, para no seguir dañando injustamente su labor”.