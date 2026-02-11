Goyeneche quedó primera en antecedentes para el concurso de jueces del TOF de Paraná

La Resolución 2 del 9 de febrero de 2026 del Consejo de la Magistratura de la Nación, estableció el orden de méritos en los antecedentes para el concurso de dos cargos de juez/a del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná. La evaluación estuvo a cargo del consejero Hugo Galderisi, que efectuó el informe sobre las trayectorias de 57 postulantes para el concurso 519. De cualquier manera, está pendiente la publicación de puntajes de oposición, es decir el examen.

Si bien en los cargos públicos ocupados Goyeneche quedó segunda con 68,50, debajo de la abogada tucumana Adriana Mabel Quinteros que sumó 69 puntos, la sumatoria de puntaje en especialidad, publicaciones, docencia y posgrados impulsó a la exprocuradora Adjunta al primer lugar.

Del informe sobre los antecedentes de los 57 postulantes se desprenden algunos datos como quiénes quedaron en carrera, y quienes son los entrerrianos que decidieron participar del concurso.

Por ejemplo, Leandro Ardoy, que actualmente es fiscal subrogante ante los Juzgados de Primera Instancia de la Fiscalía Federal de Paraná, obtuvo 82,05 puntos en la evaluación de antecedentes.

Otro de los concursantes, Andrés Agustín Da Rold, un mendocino con carrera profesional particular y en la función política, con numerosas publicaciones, docencia y posgrados, acreditó 83,15.

Se presentó también Gustavo Ariel Díaz, juez de primera instancia en Concepción del Uruguay. Previamente fue fiscal y empleado judicial. Tiene carrera docente, publicaciones y posgrados. Acreditó 79,04 puntos.

Del concurso de antecedentes participó además Gustavo Decio Durando, defensor oficial desde 2025. Es presidente de la Asociación de Defensores Públicos del Centro Norte de la provincia de Santa Fe. Es autor de publicaciones y no acredita puntaje en docencia. Tiene posgrados, cursos y talleres. Sumó un total de 70,25 puntos.

Se presentó Matilde Federik, actual vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. Fue fiscal. No cuenta con antecedentes en publicaciones ni docencia. Realizó posgrados. Sumó 64 puntos.

Cristian Pablo Fiz es juez de la Cámara de Apelaciones del distrito Rafaela y tiene amplia trayectoria en cargos judiciales. No acredita puntaje en publicaciones pero sí como docente y por haber realizado posgrados. Sumó 72,60 puntos.

Marcelo Ramón Fleitas es juez del Tribunal Oral Penal de Corrientes. Acreditó docencia y posgrados y sumó 70,65 puntos.

Pablo Javier Flores es secretario interino de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. Tiene amplia trayectoria judicial, publicaciones, docencia y posgrado y sumó 86,55 puntos.

Cecilia Goyeneche sumó 30 puntos por trayectoria judicial, 36 puntos en especialidad. Además cuenta con numerosas publicaciones, es docente y realizó posgrados. Sumó 89,10 puntos en total.

Federico José Iuspa es fiscal subrogante de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°17. Sumó antecedentes en docencia, publicaciones y posgrados. Acreditó 82.55 puntos.

Débora Evelia Lastasu es prosecretaría de Cámara la Vocalía N°12 de Cámara Federal de Casación Penal. Tiene publicaciones, es docente y realizó posgrados. Sumó 75,35 puntos.

Federico Ángel Claudio Martín, con trayectoria judicial en Rosario y Victoria (Entre Ríos), acreditó 75,30 puntos.

Adriana Mabel Quinteros, es abogada tucumana de AFIP, entre otros cargos públicos. Acreditó algo de docencia y posgrados. Sumó 72,10 puntos.

Diego Marcelo Spilotti es secretario del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande. Tiene puntaje en publicaciones, docencia y posgrados. Sumó 76,40 puntos.

A continuación, se transcriben los primeros diez que quedaron en el orden de mérito:

Goyeneche Cecilia Andrea con 89,1 puntos. Flores Pablo Javier con 86, 55 puntos. Da Rold Andrés Agustín con 83,15 puntos. Iuspa Federico José con 82,55 puntos. Ardoy Leandro Aníbal con 82,05 puntos. Días Gustavo Ariel con 79,04 puntos. Spilotti Diego Marcelo con 76,4 puntos Lastau Débora Evelia con 75,35 puntos Martín Federico Ángel Claudio con 75,3 puntos Roberto Tomás Horacio con 73,95 puntos

Se presentaron 57 postulantes en total.

Cecilia Goyeneche fue destituida de su cargo de procuradora Adjunta del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos en 2022. Un Jurado de Enjuiciamiento compuesto por vocales del Poder Judicial, senadores e integrantes del Colegio de la Abogacía, decidió que Goyeneche no actuó con la objetividad debida en la investigación por la escandalosa causa de los Contratos Truchos. La exfiscal se defendió diciendo que se trataba de una persecución política por su rol de acusadora del exgobernador Sergio Urribarri, y por eso denunció groseros errores de forma en el jury. La Corte Suprema de Justicia de la Nación demoró hasta diciembre de 2024 en pronunciar que la destitución de Goyeneche fue arbitraria y anuló el enjuiciamiento. En septiembre del año pasado, el procurador General de la provincia, Jorge García, repuso parcialmente a Goyeneche en su cargo, es decir, la exfiscal volvió al estado “administrativo”. La situación sigue en 'veremos', hasta que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) cumpla con el mandato nulificante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.