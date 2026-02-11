Continúa el ciclo de cine sobre Frankenstein en la Biblioteca Provincial

Es una propuesta del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) en el patio de la Biblioteca Provincial (Alameda de la Federación 278, Paraná). Se proyectan películas clásicas alrededor del personaje de Mary Shelley. Este viernes 13 de febrero a las 20:30 será el turno de El jovencito Frankenstein, dirigida por Mel Brooks.

El ciclo se llama Verano Frankenstiano y se desarrolla desde enero. Es la apertura de la temporada 2026 del Cineclub Noble del Iaaer en una actividad conjunta con la Biblioteca Provincial, ambos organismos que dependen de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La entrada será libre y gratuita.

Continuidad de la cartelera de febrero

El ciclo terminará el viernes 20 de febrero, a las 20:30, cuando se proyectará Frankenstein de Mary Shelley (Estados Unidos, 1994), dirigida por Kenneth Branagh quien también protagoniza la cinta junto a Robert De Niro como el monstruo. Es conocida por ser la adaptación más fiel al texto original, manteniendo el marco narrativo de la expedición al Ártico.

La actividad es parte de CUAC! Cultura Activa Verano, una agenda que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla durante esta temporada en distintos puntos de la provincia.