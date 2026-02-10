La Municipalidad de Paraná organiza el primer Encuentro de Pesca Infantil

Se realizará el domingo 15 de febrero, de 9 a 12 hs, en el Balneario Municipal de Paraná, en el sector destinado a la pesca. El encuentro está destinado a niñas y niños de entre 6 y 12 años, y se desarrollará bajo la modalidad individual de costa, con devolución.

Las categorías estarán divididas por edades: 6 a 8 años, 9 a 10 años y 11 a 12 años. La jornada se llevará adelante en dos zonas de pesca, con turnos de una hora y media, que serán asignados por sorteo al momento de la inscripción. La fiscalización estará a cargo de la organización, la Municipalidad de Paraná y la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos

La inscripción es gratuita y requiere preinscripción previa, que puede realizarse a través del formulario habilitado o de manera presencial en la Secretaría de Desarrollo Humano (San Martín 1420). El cierre de la preinscripción será el viernes 13 de febrero, y la participación se confirmará el mismo día del encuentro.

Cada participante deberá concurrir con caña, reel y un solo anzuelo. La organización proveerá carnada (lombriz). Tendrán validez todas las especies, que serán evaluadas por el equipo de fiscalización según el reglamento del encuentro.

Al finalizar la jornada, se realizará la premiación del primer al tercer puesto de cada categoría, y se entregarán presentes a todas y todos los participantes, destacando el espíritu recreativo e inclusivo de la propuesta.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Paraná continúa generando espacios de encuentro, aprendizaje y disfrute, fortaleciendo el vínculo de las infancias con el río y el entorno natural de la ciudad.

Link de formulario: http://forms.gle/x1brGtwooKVGFagm7