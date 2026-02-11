Rocamora volvió a la senda del triunfo en la Liga Argentina de Básquet

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay derrotó este martes en tiempo suplementario por 88-80 (77-77) a Pico FC de La Pampa por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol y se recuperó después de dos caídas. El partido tuvo momentos de alto voltaje pero el Rojo lo cerró bien ante un gran rival.

Rocamora jugó uno de sus mejores primeros cuartos y quedó 23-11 arriba, haciendo una buena tarea defensiva y consiguiendo efectividad; situación que le había costado en los dos juegos precedentes.

En el inicio del segundo período el equipo de Sebastián Amato estuvo arriba en dos oportunidades por 17 puntos. Sin embargo, después sufrió un momento de amnesia y de la mano de Juan Rodríguez Suppi y Rodrigo Sánchez la visita se lo llevó puesto. El primer tiempo finalizó 41-41. Maxi Acevedo y Occhi se destacaron hasta ahí.

Volvieron a jugar y Rocamora recuperó la memoria, creció el goleo de Maeso, llegaron triples de Occhi y Losada para recuperar el dominio en el tablero (59-50). De todas formas Pico también hizo lo suyo y achicó distancias (63-58).

Triples de Mainoldi y Rodríguez Suppi pusieron adelante a Pico en el arranque del último cuarto (63-65). El tiempo muerto local no ayudó mucho y el Decano siguió mejor. A falta de poco más de tres minutos Pico estaba adelante 67-75 pero Rocamora no se rindió y con Occhi, Maeso y Losada llegó a un agónico 77-77 para forzar el tiempo extra.

Lo arrancó mejor Pico con triple de Allier, a Rocamora le costó al principio pero después apareció Carvonale, quien venía de fallar dos libres, y anotó cuatro puntos en fila que fueron determinantes. La visita perdió la brújula, se fue en protestas hacia la dupla arbitral y desde la línea Rocamora sentenció la historia.

En una noche de muchos puntos altos, Tomás Losada fue el mejor con 13 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias; Franco Maeso fue el goleador con 20 unidades y otros tres jugadores terminaron en doble dígito. En Pico, Rodríguez Suppi se destacó con 19 puntos y 4 pases gol, mientras que Rodrigo Sánchez alcanzó un doble-doble de 16 puntos y 14 tableros.

En la previa del partido se realizó un minuto de silencio por el fallecimiento de Fabián Borro, expresidente de la Asociación de Clubes (AdC) entre 2014 y 2019.

Prensa Rocamora