La Casa De Deken será sede de actividades culturales vinculadas a la historia local

El Museo de la Memoria Popular de Gualeguaychú organizará una jornada cultural abierta a la comunidad con intervenciones de teatro, muestra fotográfica y música en vivo. La cita tendrá lugar este jueves 12 de febrero en la Casa De Deken.

La actividad comenzará a las 20 con la presentación de la obra teatral "Entre actas y recuerdos", una propuesta escénica que reconstruye episodios ligados a la historia del Registro Civil que operó durante años en ese lugar que ahora funciona como espacio cultural. La puesta propone abordar documentos oficiales, testimonios y situaciones vinculadas a parejas que formalizaron su vínculo en ese edificio.

De manera paralela, la jornada incluirá una muestra fotográfica que estará integrada por imágenes aportadas por vecinos que contrajeron matrimonio en la Casa De Deken. El material fue digitalizado y preparado especialmente para esta exhibición, con el propósito de reflejar las transformaciones sociales y culturales a través del paso del tiempo.

La programación continuará a las 21:30 con la segunda noche del ciclo denominado "Memoria en 2x4: noches de tango en Casa De Deken". En esta oportunidad, el espectáculo contará con la participación de los músicos Alejandro Delfino y Jorgelina Rodríguez, encargados de la interpretación musical, mientras que la propuesta coreográfica estará a cargo de los bailarines Teresita Martí y Víctor Doello.

Durante el desarrollo del encuentro, el público contará con un servicio de cantina a cargo de Pimienta Verde.

La entrada será libre y gratuita.