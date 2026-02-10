Dos futbolistas de Patronato fueron citados a seleccionados argentinos juveniles

Dos jugadores juveniles de Patronato fueron convocados a entrenar y concentrar con el seleccionado argentino sub 17 del Ascenso en el predio Lionel Messi de Ezeiza. Se trata de Alexis González y Román Barrios, los dos son categoría 2009.

En ambos casos recibieron el llamado del entrenador Claudio Cugnali para entrenar y concentrar por unos días en el complejo deportivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde se desarrollan labores tácticas y futbolísticas.

González es oriundo de Mercedes, Corrientes, mientras que Barrios nació en Colonia Avigdor. Los dos se desempeñan como mediocampistas.

Este martes hubo una entrada en calor y la práctica siguió con un circuito de pases. Tras un bloque de posesión, hubo un bloque de fútbol en espacios reducidos. Este miércoles, los juveniles realizarán un ensayo de fútbol ante Dock Sud.