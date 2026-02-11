Se aplica el sistema de Boleta Digital para las tasas municipales en Colonia Avellaneda

Se trata de una medida que promueve el cuidado del ambiente y facilita la gestión tributaria, y que forma parte de una política de modernización del Estado municipal.

La Municipalidad de Colonia Avellaneda, a través del Área de Rentas, invita a los contribuyentes de la Tasa General Inmobiliaria y la Tasa por Obras Sanitarias a adherirse al servicio de Boleta Digital. Se trata de una modalidad que permite recibir las liquidaciones de forma rápida, segura y accesible.

La Boleta Digital forma parte de una política de modernización del Estado municipal, orientada a la digitalización de trámites, la desburocratización administrativa y la optimización de los recursos públicos, al tiempo que contribuye al cuidado del ambiente, reduciendo el uso de papel y tinta.

A partir del año 2026, las boletas dejarán de enviarse en formato papel, por lo que será necesario suscribirse para continuar recibiendo las liquidaciones en el correo electrónico de cada contribuyente.

Entre las principales ventajas del sistema se destacan la rapidez en la recepción, la posibilidad de acceder a descuentos por pago en término, la comodidad de operar desde cualquier dispositivo con conexión a internet y la reducción de traslados y tiempos de espera. Además, la boleta digital brinda mayor seguridad, evitando extravíos, y permite consultar en todo momento el estado de cuenta.

¿Cómo suscribirse a la Boleta Digital?

El trámite es simple y puede realizarse ingresando a www.coloniaavellaneda.gob.ar, o desde la app municipal, en ambas opciones accediendo al botón Pago Electrónico.

Una vez allí, ingresar el número de padrón del inmueble y el código de internet que figura en la boleta. Luego seleccionar la opción “No se encuentra suscripto a boleta digital – Suscribir”, completar los datos solicitados y confirmar la adhesión.

Es importante realizar el procedimiento por cada tasa (Tasa General Inmobiliaria Urbana y Tasa por Obras Sanitarias).

Una vez suscripto, cada nueva liquidación llegará automáticamente al correo electrónico declarado, y podrá abonarse de manera online o en los puntos habilitados.

Para consultas o asesoramiento, el Área de Rentas atiende de lunes a viernes de 7 a 13 horas, o a través del correo electrónico rentas@coloniaavellaneda.gob.ar.