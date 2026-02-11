Reforma de la Caja: la Federación de Jubilados de la provincia no está dispuesta a negociar el 82% móvil

La Federación de Jubilados y Pensionados de la Provinciales de Entre Ríos, sentó su posición sobre el debate en torno a una eventual reforma del sistema previsional. “Queremos expresar con absoluta claridad que existen aspectos del régimen previsional que esta Federación no está dispuesta a negociar. Entre ellos, el cálculo del haber inicial, el mantenimiento del 82% móvil calculado sobre el salario bruto del trabajador activo, y el régimen de movilidad jubilatoria”, señalaron en un parte de prensa.

La entidad hizo pública una declaración en el marco del debate por una eventual reforma del sistema previsional.

“La Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos es una organización con más de setenta y seis años de historia y compromiso activo en la vida institucional de nuestra provincia. En representación de los Centros que la integran y de miles de jubilados y pensionados entrerrianos, se dirige al Señor Gobernador y a las señoras y señores Legisladores provinciales a fin de expresar su posición frente a los anuncios y debates públicos vinculados a una eventual reforma del sistema previsional provincial. Desde su creación, esta Federación ha tenido como objetivo la defensa irrestricta de los derechos de los jubilados, y de los pensionados provinciales. Dichos derechos no han sido concesiones sino conquistas históricas alcanzadas a través de la organización colectiva, la lucha sostenida y el diálogo institucional, y se encuentran plenamente consolidados en el marco normativo vigente”, aclararon.

Señalaron que la posición que la Federación expresa “se funda en una concepción integral del sistema previsional provincial, desarrollada y sostenida como marco de análisis y defensa del régimen establecido por la Ley 8732/93. Desde esta perspectiva, el sistema previsional no constituye una variable de ajuste fiscal ni un instrumento financiero autónomo, sino una política pública de seguridad social destinada a garantizar derechos humanos de carácter social, alimentario, irrenunciable y constitucionalmente protegidos. Toda discusión sobre financiamiento o sostenibilidad debe subordinarse a este principio rector”.

“Esta Federación nació y creció junto a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia. Desde entonces y como expresión de un principio democrático esencial, las jubiladas y los jubilados contamos con representación directa en el Directorio de la Caja, a través de una vocalía que encarna la voz de quienes hemos aportado durante toda una vida laboral. Esta representación no es formal ni simbólica: constituye un derecho adquirido, reconocido por la normativa vigente, protegido por el principio de seguridad jurídica. En tal carácter, se erige como una herramienta fundamental para garantizar transparencia, equidad y justicia previsional”, agregaron.

Sostuvieron que “el sistema jubilatorio no puede ser abordado exclusivamente desde una lógica fiscal o administrativa. Se trata de un régimen solidario de reparto, sustentado en los principios de solidaridad intergeneracional, contributividad, proporcionalidad y movilidad, y cuya preservación constituye una responsabilidad indelegable del Estado en su doble carácter de empleador y garante último del sistema”.

“Corresponde señalar que el Presidente de la Caja de Jubilaciones de la Provincia ha mantenido reuniones con esta Federación, en las cuales se ha manifestado la voluntad de diálogo, la búsqueda de consensos y el planteo de algunas de las cuestiones que forman parte del debate previsional actual. Valoramos toda instancia de intercambio institucional que permita el análisis responsable de la realidad del sistema, y reafirmamos que la legitimidad y vigencia de determinados componentes del régimen vigente —en particular el cálculo del 82 % móvil y el mecanismo de movilidad— no pueden ser evaluadas exclusivamente desde una lógica financiera”, plantearon.

En este contexto, exigieron “ser parte activa y protagónica de cualquier discusión que se anuncie en torno a una posible reforma del sistema previsional. Ninguna decisión sobre nuestros haberes, la movilidad jubilatoria o la calidad de vida de las jubiladas y los jubilados puede ni debe adoptarse sin la participación efectiva de quienes somos sus legítimos destinatarios. Resolver estas cuestiones sin escucharnos no solo resultaría injusto, sino profundamente antidemocrático”.

“Existen aspectos del régimen previsional que esta Federación no está dispuesta a negociar. Entre ellos, el cálculo del haber inicial, el mantenimiento del 82 % móvil calculado sobre el salario bruto del trabajador activo y el régimen de movilidad jubilatoria. Estos pilares constituyen derechos consolidados y garantías esenciales de proporcionalidad, previsibilidad y jubilación digna de un ciudadano entrerriano”, marcaron.

Añadieron que “el diálogo genuino y la construcción de consensos no pueden sostenerse sobre anuncios fragmentarios, trascendidos periodísticos o declaraciones públicas aisladas. Por el contrario, requieren transparencia institucional, acceso pleno a la información y participación real”.

En virtud de la trascendencia social, económica y humana que implica cualquier modificación del sistema previsional, “exigimos que se haga público de manera inmediata el texto base, anteproyecto o borrador oficial de la reforma previsional que se encuentre en análisis o elaboración. Resulta inadmisible que se difundan lineamientos generales a través de los medios de comunicación sin que los sectores directamente involucrados —jubilados, pensionados y trabajadores activos— tengan acceso al contenido concreto de las propuestas. La transparencia, el acceso a la información y la participación efectiva no son concesiones, sino obligaciones ineludibles de un Estado democrático y de derecho. Constituyen la condición mínima para un debate serio, responsable y respetuoso de los derechos adquiridos y de la seguridad jurídica”.

Asimismo, advirtieron que “debilitar el sistema previsional implica, en consecuencia, debilitar también el desarrollo de nuestras comunidades y profundizar desigualdades sociales y territoriales; puesto que toda modificación del sistema previsional impacta no solo en los haberes individuales, sino también en el entramado económico y social de la provincia”.

La Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos reafirmó su “vocación de diálogo y su disposición a participar activamente en toda instancia de discusión que sea abierta, informada y plural; dejando en claro que no avalará decisiones adoptadas a espaldas de quienes sostienen y dependen del sistema previsional de Entre Ríos y que no habrá sostenibilidad posible sin derechos, ni equilibrio legítimo si se construye sobre el ajuste y la vulneración de garantías adquiridas”.

Por último, convocaron al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo “a actuar con responsabilidad institucional, sensibilidad social y apego a los principios democráticos, garantizando la participación de nuestra Vocal -representante de los Jubilados en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos-, en cualquier debate sobre el futuro del sistema previsional entrerriano y que se realice con información pública, participación real y pleno respeto por la dignidad de los jubilados”.