Una mujer resultó herida en un violento choque entre dos vehículos en ruta 12, acceso a San Benito

Un accidente de tránsito ocurrido este martes por la noche en la intersección de ruta nacional 12 y calle Ferré, en el acceso a San Benito, dejó una mujer con lesiones leves.

Este martes poco después de las 20, colisionaron un automóvil Renault 12 y a un utilitario Pick-Up multicarga cabina simple Lifan, sobre la ruta nacional 12. Según las primeras informaciones, ambos vehículos circulaban en direcciones perpendiculares cuando colisionaron por razones que aún se investigan.

De acuerdo con el informe policial, la unidad Renault 12 transitaba por la continuación de calle Ferré del lado de Colonia Avellaneda en sentido norte-sur, con intención de cruzar la ruta. Por su parte, la Pick-Up circulaba por la ruta en sentido oeste-este desde el ingreso a San Benito (Guido Marizza). Al llegar a la intersección, se produjo la colisión provocando que la acompañante del utilitario golpeara su cabeza contra el parabrisas, sufriendo escoriaciones y un corte superficial en la frente.

Los conductores de ambos vehículos resultaron ilesos, mientras que la acompañante fue trasladada al Hospital “San Martín” de Paraná para recibir curaciones. Según informaron desde el nosocomio, la mujer recibió atención médica y fue dada de alta posteriormente, sin presentar lesiones de consideración.

En el lugar del accidente intervino personal de la Comisaría de San Benito, quienes realizaron las primeras diligencias y el control de la circulación. Se labraron las actuaciones correspondientes y se indicó que se continúan estableciendo las causas precisas del siniestro.