El PJ entrerriano tuvo un cónclave ampliado y hubo críticas a proyectos de Frigerio y Milei

Este lunes 9 de febrero, en la sede del Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos Públicos y Afines (SUTEP), se llevó adelante una reunión ampliada del Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos. Fueron convocados todos los legisladores nacionales y provinciales e intendentes del peronismo.

La reunión, encabezada por su presidente José Cáceres, fue con modalidad mixta, con una nutrida concurrencia presencial y también dirigentes que se conectaron en forma virtual. El debate se prolongó por más de tres horas.

En el encuentro se abordó un temario centrado en la realidad política del PJ, el análisis de la coyuntura, y se realizó un repaso y debate sobre iniciativas del gobierno nacional y provincial, entre las cuales se destacaron el "rechazo categórico al intento de reforma constitucional en la provincia que impulsa el gobierno entrerriano a través de sus voceros", ya que consideraron que dicho debate "no responde al interés social y político de ningún entrerriano".

También se efectuó un análisis del sistema previsional, en el que se coincidió en una postura crítica ante una eventual reforma de parte del oficialismo entrerriano, y se evaluó la necesidad de promover una propuesta alternativa. También se cuestionó el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno nacional de Javier Milei.

Se definió consolidar el espacio, ampliarlo con los distintos sectores y autoridades partidarias de la provincia, establecer un sistema de articulación para tratar de unificar y difundir posiciones políticas, así como trabajar en conjunto la estrategia comunicacional, promoviendo documentos y toma de posición ante los distintos temas de la agenda provincial y nacional.

Además, se remarcó la necesidad de avanzar en la conformación de equipos políticos técnicos, realizar "un seguimiento crítico de la gestión del gobierno de Frigerio y trabajar minuciosamente con el aporte de todos los sectores en un programa de gobierno para el 2027, entre otros puntos".

Participaron del encuentro: Rosario Romero (Paraná); José Eduardo Lauritto (Concepción del Uruguay); Gustavo Bordet (Legislador Nacional); Guillermo Michel (Legislador Nacional); Adán Humberto Bahl (Legislador Nacional); Blanca Inés Osuna (Legisladora Nacional).

Por orden alfabético: Juan José Amavet (Santa Anita); Damián Arévalo (San José de Feliciano); Lorena Maricel Arrozogaray (Diputada Provincial); Silvia Mariel Ávila (Diputada Provincial); Juan José Bahillo (Diputado Provincial); Gustavo Javier Bastián (San José); Daniel Sergio Benítez (Puerto Yeruá); Rubén Efraín Cabrera (Consejo Provincial); José Orlando Cáceres (Consejo Provincial); Marina Amelia Canteros (Conscripto Bernardi); Marta Isa Castagnino Xavier (Victoria); Juan Diego Conti (Senador Provincial); Enrique Tomás Cresto (Diputado Provincial); Mayda Rosana Cresto (Consejo Provincial); Silvina Soledad Decco (Diputada Provincial); Mauro Oscar Díaz Chaves (Cjo. Prov. / Intendente); Luis Alberto Erro (Consejo Provincial); Gonzalo García Garro (Consejo Provincial); Juan Carlos Kloss (Consejo Provincial); José María Kramer (Diputado Provincial); Tomás Ledesma (Consejo Provincial); Marianela Marclay (Legisladora Nacional); Jorge Fabricio Mesquida (Piedras Blancas); Elsa Analía Miraglio (Tabossi); Silvia del Carmen Moreno (Cjo. Prov. / Legisladora); Ariel Alberto Müller (Maciá); Luis Hernán Niz (Villa Mantero); Martín Héctor Oliva (Senador Provincial); María Celeste Pérez (Consejo Provincial); Julio Rubén Pintos (Pueblo Liebig); Luis Martín Ruiz (Pueblo Brugo); Laura Verónica Rupp (El Pingo); Víctor Horacio Sanzberro (Senador Provincial); Luis Horacio Siebenlist (Aranguren); Claudia Fabiana Silva (Senadora Provincial); María Laura Stratta (Diputada Provincial); Ariel Alfredo Weiss (Colonia Avellaneda).