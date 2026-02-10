Juventud Unida tiene día y horario para la definición del Torneo Regional Federal Amateur

El Juve jugará el domingo a las 18 en Santiago del Estero ante Defensores de Vilelas. (Foto: Juventud Unida).

El Consejo Federal de fútbol confirmó días y horarios para la definición de las finales del Torneo Regional Federal Amateur y anunció que Juventud Unida de Gualeguaychú enfrentará a Defensores de Vilelas, el domingo 15 de febrero desde las 18. Tal como se anunció, la sede del partido será el estadio José y Antonio Castiglione, del club Mitre de Santiago del Estero.

Este martes se llevó a cabo una reunión entre los presidentes de los ocho clubes finalistas y el Consejo Federal, donde se definieron detalles organizativos para los encuentros. Entre ellos, se confirmaron las sedes designadas y se modificó una: el estadio Malvinas Argentinas de la Liga Catamarqueña de Fútbol será el escenario del duelo entre General Paz Junior y Tucumán Central.

Todos los partidos se jugarán el domingo: Ferro Carril Oeste (General Pico)-Escobar FC (Ingeniero Maschwitz), a las 17.30, en el estadio Douglas Haig de Pergamino; General Paz Juniors (Córdoba)-Tucumán Central, a las 18, en el estadio de la Liga Catamarqueña de Fútbol, y Fundación Amigos por el Deporte (Rusell)-La Amistad (Cipolletti), desde las 17, en el estadio Jorge Newbery de Villa Mercedes, San Luis.

En cuanto a las entradas, habrá 2000 generales disponibles para cada club y costarán 20.000 pesos cada una. De acuerdo a lo informado por Ascenso del Interior, deberán ser vendidas por cada club en sus respectivas sedes y no habrá venta presencial en los estadios el día del partido.