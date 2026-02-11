Cinco noches de feria, música y tradición en la Fiesta Nacional de la Artesanía

La ciudad de Colón será sede de la 41º edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía, un evento que reunirá a artesanos, artistas y público de distintos puntos del país del jueves 12 al lunes 16 de febrero de 2026. La propuesta es organizada con el objetivo de promover los oficios tradicionales, fortalecer la identidad cultural y generar un espacio de encuentro entre productores artesanales y el público. La nueva edición ofrecerá una programación con exposición y comercialización de piezas elaboradas a mano, espectáculos musicales, talleres, muestras de pueblos originarios y entrega de premios. Durante cinco noches consecutivas, el festival contará con la participación de figuras musicales como Abel Pintos, Luck Ra, La K’onga y La Beriso, además de artistas locales y regionales.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, la Fiesta Nacional de la Artesanía se consolidó como uno de los acontecimientos culturales más concurridos de Entre Ríos. El evento se reúne a artesanos provenientes de diferentes provincias que exhiben y comercializan producciones vinculadas a técnicas tradicionales como cerámica, cuero, madera, metal, fibras naturales y textiles. A lo largo de los años, la feria también se transformó en un espacio donde además de exhibir productos, también se comparten los conocimientos en torno a los procesos de elaboración y el valor de cada oficio.

La programación artística comenzará el jueves 12 de febrero con la apertura oficial del festival, jornada en la que actuarán la Banda de la Policía de Entre Ríos y Los Musiqueros Entrerrianos. Para esa primera noche, el ingreso general será libre y gratuito, las plateas tendrán valores de $20.000, $25.000 y $30.000.

La grilla continuará el viernes 13 de febrero con la presentación de La Beriso. En esa fecha, las entradas anticipadas tendrán un valor de $30.000, la entrada general costará $40.000 y habrá tarifas diferenciales para residentes de Colón, que podrán acceder por $20.000, además de plateas con precios escalonados entre $20.000 y $30.000.

El sábado 14 de febrero será el turno de Luck Ra, artista que se posicionó dentro del género del cuarteto y la música urbana. Para esa jornada, las entradas anticipadas tendrán un costo de $40.000, mientras que el valor general será de $50.000. Los colonenses podrán acceder con un precio diferencial de $25.000. Las plateas se comercializarán a $50.000, $40.000 y $30.000 según la ubicación elegida.

La programación continuará el domingo 15 de febrero con la actuación de Abel Pintos, manteniendo la misma estructura de precios establecida para la noche anterior.

El cierre del festival se realizará el lunes 16 de febrero, jornada que completará el calendario de espectáculos y actividades culturales programadas para la edición 2026. Para esa última noche se mantendrán los valores de entradas anticipadas en $40.000, la entrada general en $50.000, la tarifa para residentes en $25.000 y plateas con precios que costarán entre $30.000 y $50.000.

A lo largo de todas las jornadas, además de los espectáculos musicales, el predio contará con los tradicionales stands de artesanos, espacios gastronómicos, muestras culturales y talleres abiertos al público.

En cuanto a la adquisición de entradas, la venta presencial se realizará en la Oficina de Ingresos Públicos de la Municipalidad de Colón, donde los compradores deberán presentar el Documento Nacional de Identidad para acceder a las tarifas correspondientes. La compra virtual se realiza mediante 1000tickets.com.ar