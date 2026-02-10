Hein y Laner encabezarán la Cámara de Diputados este año

A horas de la sesión preparatoria prevista para este miércoles, el bloque oficialista de la Cámara de Diputados, que responde al gobernador Rogelio Frigerio, definió su estrategia política para el nuevo año legislativo y resolvió sostener la actual conducción del cuerpo.

En ese marco, Juntos por Entre Ríos acordó proponer la continuidad de Gustavo Hein como presidente de la Cámara de Diputados, mientras que la diputada Carola Laner será postulada como vicepresidenta primera. Esta última reemplazará a Gabriela Lena, quien se desempeñó hasta ahora en ese lugar.

Bruno Sarubi quedará al frente del bloque de Juntos.

En paralelo, según supo ANÁLISIS, el bloque también resolvió su conducción interna: el diputado radical Bruno Sarubi asumirá la Presidencia del bloque oficialista, en reemplazo de Marcelo López; y la diputada Noelia Taborda ocupará la Vicepresidencia. Esta última ocupará el lugar que deja Carolina Streitenberger.

La definición se conoció en la antesala de la sesión preparatoria, convocada para este miércoles a las 12, donde se elegirán formalmente las autoridades de la Cámara, incluidas la Presidencia y las Vicepresidencias primera y segunda. En tanto, el inicio formal del período de sesiones ordinarias tendrá lugar el miércoles 18, con la Asamblea Legislativa y el mensaje del gobernador Frigerio ante la Legislatura.