Autoridades del IAPV se reunieron con municipios y comunas

Con el objetivo de dialogar sobre la política habitacional en Maciá, Los Charrúas y Arroyo Clé, el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, mantuvo encuentros de trabajo con autoridades de esas localidades.

Participaron los intendentes de Maciá, Ariel Müller y Los Charrúas, Andrea Imoberdorff; el presidente comunal de Arroyo Clé, Manuel Duré; el senador provincial, Juan Conti y el vocal del IAPV, Eduardo López Segura.

Durante las reuniones se analizaron distintas alternativas para avanzar en soluciones habitacionales y en procesos de regularización dominial, evaluando herramientas disponibles y proyectos en gestión, entre ellos el programa Ahora Tu Hogar, de acuerdo a las necesidades de cada comunidad.

En ese marco, Schönhals indicó que "junto al gobernador Rogelio Frigerio, buscamos llevar soluciones habitacionales a todos los departamentos de la provincia, desde las ciudades más grandes hasta las localidades más pequeñas, priorizando las necesidades de la gente".

Desde los municipios y la comuna destacaron la importancia del trabajo conjunto con el organismo provincial para continuar avanzando en proyectos y acciones que permitan mejorar el acceso a la vivienda.