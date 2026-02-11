Pescadores de Gualeguaychú avanzó a las semifinales y sueña con el ascenso

Pescadores de Gualeguaychú derrotó al Club Náutico Sportivo Avellaneda por 3 a 0 y avanzó a las semifinales de la Liga Federal Masculina de Vóley. En el estadio del Velódromo Vicente Alejo Chancay C1 de San Juan, con parciales de 25/23, 25/19 y 25/20, el conjunto entrerriano superó su última campaña en la categoría.

El elenco del sur de la provincia tuvo otra sólida actuación para sumar su sexta victoria en el certamen que otorga dos ascensos a la Liga Nacional, la segunda categoría del vóleibol. Tras batallar 77 minutos, Pescadores se llevó una victoria que lo deposita a las puertas del ascenso.

A lo largo del torneo, el equipo dirigido por Joaquín Sartori ganó ganó su grupo (B) con victorias sobre Ciudad de Nieva (3-0); Escuela Municipal Puerto San Julián (3-0), Defensores de Moreno (3-1) e Hispano de San Juan (3-0). Luego superó a ASEBA de San Luis por 3 a 0 en octavos de final y ahora dejó en el camino a Náutico Sportivo Avellaneda en cuartos.

Este miércoles, desde las 21.30, Pescadores se medirá con San Rafael Vóley de Mendoza, que superó a Social Monteros de Tucumán por 3 a 0 (25/15, 25/23 y 25/17). El partido se jugará en el estadio Aldo Cantoni y el Albiazul buscará la definición para asegurarse un ascenso.

Paracao peleará del 9º al 12º puesto

El equipo paranaense Paracao le ganó a Club Hispano de San Juan por 3 a 0 en la cancha 2 del estadio Alejo Chancay, con parciales de 25/15, 25/20 y 25/23. Y si bien quedó al margen de la definición por los ascensos, La Bomba buscará quedar entre los 10 primeros. Este miércoles, desde las 17.30, enfrentará a Deportivo Juventud de Catamarca, que viene de derrotar a Municipalidad de Maipú, Mendoza, por 3 a 1 (25/13, 22/25, 25/22 y 25/19).